The Hunger Games: Sunrise on the Reaping’den ilk görüntüler: Yeni fragman yayınlandı
The Hunger Games efsanesi, Katniss Everdeen’den 24 yıl öncesine, Haymitch Abernathy’nin hayatta kalma mücadelesine odaklanan yeni filmiyle geri dönüyor. Yıldızlarla dolu kadrosuyla dikkat çeken yapım, 50. Açlık Oyunları’nın karanlık atmosferini beyaz perdeye taşıyacak.
Dünya çapında geniş bir hayran kitlesine sahip olan serinin en yeni filmi "The Hunger Games: Sunrise on the Reaping" için beklenen fragman yayınlandı. Serinin yaratıcısı Suzanne Collins’in 2025 yılında raflarda yerini alan aynı adlı romanından sinemaya uyarlanan film, izleyicileri Panem’in karanlık geçmişine götürmeye hazırlanıyor.
İşte "The Hunger Games: Sunrise on the Reaping"in yeni fragmanı:
HAYMITCH ABERNATHY'NİN HİKAYESİ
Orijinal üçlemedeki olayların tam 24 yıl öncesinde geçen yapım, 12. Mıntıka’nın simge isimlerinden, Katniss Everdeen’in mentoru Haymitch Abernathy’nin gençlik yıllarına ve kazandığı unutulmaz oyunlara odaklanıyor. Hikaye, Panem tarihinin en zorlu dönemlerinden biri olan 50. Açlık Oyunları sabahında başlıyor.
Bu oyunları özel kılan ise her 25 yılda bir düzenlenen "İkinci Çeyrek Yıllığı" (Quarter Quell) olması. Bu dönemin en dikkat çekici kuralı gereği, her mıntıka Capitol’e normalin iki katı haraç göndermek zorunda kalıyor; bu da arenada standart 24 çocuk yerine, tam 48 çocuğun hayatta kalma mücadelesi vereceği anlamına geliyor.
YILDIZLARLA DOLU GÜÇLÜ KADRO
Yönetmen koltuğunda serinin deneyimli ismi Francis Lawrence’ın oturduğu filmin oyuncu kadrosu oldukça güçlü. Genç Haymitch rolünde Joseph Zada’yı izleyeceğimiz yapımda; Ralph Fiennes (Başkan Snow), Jesse Plemons (Genç Plutarch Heavensbee) ve Glenn Close (Drusilla Sickle) gibi isimler başrolü paylaşıyor. Kadroda ayrıca
Kieran Culkin, Elle Fanning, Maya Hawke ve Mckenna Grace gibi başarılı oyuncular bir araya geliyor.
VİZYON TARİHİ
Senaryosu Billy Ray tarafından kaleme alınan ve şimdiden yılın en çok konuşulan projeleri arasında yerini alan "The Hunger Games: Sunrise on the Reaping" 20 Kasım 2026 tarihinde sinemaseverlerle buluşacak.