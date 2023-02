The Last of Us 2. sezonu olacak mı? HBO'dan duyuru geldi

Naughty Dog tarafından PlayStation için tasarlanmış bir video oyunundan uyarlanan ve başrollerinde Bella Ramsey ve Pedro Pascal'ın yer aldığı 'The Last of Us’ BLU Tv'de 16 Ocak tarihinde yayınlandı. Dizi hem eleştirmenler hem de izleyiciler tarafından çok beğenildi. Dizinin 10 bölümlük ilk sezonunda yönetmen koltuğunda Kantemir Balagov, Jasmila Žbanić, Ali Abbasi, Peter Hoar, Jeremy Webb ve Liza Johnson oturuyor. Gözler The Last of Us 2. sezondayken beklenen duyuru HBO'dan geldi...

The Last of Us 2. sezon onayını aldı

HBO dizisi "The Last of Us", ikinci sezon onayını aldı. HBO, dizinin ikinci sezon için onay aldığını resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

The journey continues. #TheLastOfUs will return for another season on @HBOMax. pic.twitter.com/FQNG6vhk1d — The Last of Us (@TheLastofUsHBO) January 27, 2023

The Last of Us konusu

The Last of Us, büyük bir salgından sonra hayatta kalmayı başaran Joel ve 14 yaşındaki kız Ellie’yi konu alıyor. Tüm insanlığın felaketi olan bu salgına çare bulmak için Ellie’nin bilim insanlarına teslim edilmesi gerekiyor. Ancak buradan sağ çıkamayabileceği için Joel, insanlık yerine Ellie’yi kurtarır.