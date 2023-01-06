The Pale Blue Eye filminin konusu nedir? Oyuncuları kimler? İşte fragmanı
Christian Bale, Harry Melling, Gillian Anderson'ın başrollerinde yer aldığı The Pale Blue Eye filmi bugün Netflix kütüphanesinde yerini aldı. The Pale Blue Eye filminin konusu nedir? Oyuncuları kimler? Yakından bakalım...
Scott Cooper'ın yönetmenliğini üstlendiği The Pale Blue Eye filmi bugün Netflix'te yayınlandı. Aralık 2021'de başlayan çekimler Pensilvanya'nın Old Economy Village ve Ambridge bölgesinde gerçekleşti. The Pale Blue Eye filminin konusu, oyuncularına, fragmanına yakından bakalım...
The Pale Blue Eye filmi uyarlama mı?
The Pale Blue Eye filmi, Louis Bayard'ın 2006 yılında aynı isimle yayımlanan romanından uyarlandı.
The Pale Blue Eye filminin konusu nedir?
Film, West Point'teki Birleşik Devletler Askeri Akademisi'ndeki bir cinayeti araştırmak üzere New York taşrasına gelen Landor'un davayı çözmek için yazar ve şair Edgar Allan Poe'dan (Harry Melling) yardım almasıyla başlayan macerayı anlatıyor.
The Pale Blue Eye filminin oyuncuları
- Christian Bale
- Harry Melling
- Gillian Anderson
- Lucy Boynton
- Charlotte Gainsbourg
- Toby Jones
- Harry Lawtey
- Simon McBurney
- Timothy Spall
- Hadley robinson
- Joey Brooks
- Gideon Glick
- Fred Hechinger
- Matt Heim
- Steven Maier
- Charlie Tahan
- Robert Duvall
- Chuck Watterson