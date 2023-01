The Pale Blue Eye filminin konusu nedir? Oyuncuları kimler? İşte fragmanı

Scott Cooper'ın yönetmenliğini üstlendiği The Pale Blue Eye filmi bugün Netflix'te yayınlandı. Aralık 2021'de başlayan çekimler Pensilvanya'nın Old Economy Village ve Ambridge bölgesinde gerçekleşti. The Pale Blue Eye filminin konusu, oyuncularına, fragmanına yakından bakalım...

The Pale Blue Eye filmi uyarlama mı?

The Pale Blue Eye filmi, Louis Bayard'ın 2006 yılında aynı isimle yayımlanan romanından uyarlandı.

The Pale Blue Eye filminin konusu nedir?

Film, West Point'teki Birleşik Devletler Askeri Akademisi'ndeki bir cinayeti araştırmak üzere New York taşrasına gelen Landor'un davayı çözmek için yazar ve şair Edgar Allan Poe'dan (Harry Melling) yardım almasıyla başlayan macerayı anlatıyor.

The Pale Blue Eye filminin oyuncuları

Christian Bale

Harry Melling

Gillian Anderson

Lucy Boynton

Charlotte Gainsbourg

Toby Jones

Harry Lawtey

Simon McBurney

Timothy Spall

Hadley robinson

Joey Brooks

Gideon Glick

Fred Hechinger

Matt Heim

Steven Maier

Charlie Tahan

Robert Duvall

Chuck Watterson

The Pale Blue Eye filmi fragmanı