The Witcher'dan müjde! 3. sezon çekimlerinden ilk fotoğraf!

The Witcher kitap uyarlaması bir yapım ve Andrzej Sapkowski'nin aynı isimli serisine dayanıyor. İlk aşamada yapımcılar bir film projesi üzerinde çalışmaya başlasalar da The Witcher serisi 8 kitaptan oluştuğu için film yerine dizi çekmeye karar verdiler. Böylece The Witcher Netflix ile yolculuğuna başladı ve oldukça fazla sevildi. Dizinin 3. sezonu ile ilgili gelişme yaşandı.

THE WITCHER 3. SEZONDAN YENİ FOTOĞRAF GELDİ

Netflix, The Witcher’ın üçüncü sezon çekimlerinin başladığını setten Henry Cavill (Rivyalı Geralt), Anya Chalotra (Vengerberg’lü Yennefer) ve Freya Allan’ın (Prenses Cirilla) yer aldığı bir fotoğrafla duyurdu. Ancak dizinin üçüncü sezonunun yayın tarihi henüz belli değil.

THE WITCHER 3. SEZONDA NELER OLACAK?

Geralt, yeni bir araya gelmiş ailesinin bütünlüğünü tehlikeye sokabilecek her türlü tehdide karşı Ciri’yi korumak için elinden geleni yaparken; Kıta’nın hükümdarları, büyücüleri ve canavarları Ciri’yi yakalamak için birbirleriyle yarışır. Ciri’nin büyü eğitimini devralan Yennefer ise onun bilinmeyen güçlerini keşfetme umuduyla onlara Aretuza’nın korunaklı kalesine doğru eşlik eder. Politik yozlaşma, kara büyü ve hainlikle dolu bir savaş alanına düşen Geralt, Yennefer ve Ciri, birbirlerini sonsuza dek kaybetmemek için savaşa karşılık vermek ve her şeyi riske atmak zorundadırlar.

THE WİTCHER KONUSU

Yalnız bir canavar avcısı olan Rivyalı Geralt, insanların yaratıklardan daha kötü olabildiği bir dünyada kendine yer edinmeye çalışmaktadır. Ancak kader onu, güçlü bir büyücüye ve tehlikeli bir sır saklayan genç bir prensese doğru savurur. Şimdi üçü birlikte, gitgide daha dengesiz bir yer hâline gelen Kıta'da yollarını bulmayı öğrenmelidir.

THE WİTCHER BAŞROL OYUNCULARI

Henry Cavill, (Rivyalı Geralt)

Freya Allan, (Prenses Ciri)

Anya Chalotra, (Vengerbergli Yennefer)

Jodhi May, (Kraliçe Calanthe)

Björn Hlynur Haraldsson, (Kral Eist Tuirseach)

Adam Levy, (Fareçuval)

MyAnna Buring, (Tissaia de Vries)

Mimi Ndiweni, (Fringilla Vigo)

Therica Wilson-Read, (Sabrina Glevissig)

Emma Appleton, (Prenses Renfri)