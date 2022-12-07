Time'a göre "Eğlence Sektöründe Yılın Kişileri": Blackpink

Dünyaca ünlü K-pop grubu Blackpink, TIME dergisi tarafından 2022 yılında Eğlence Alanında Yılın Kişileri seçildi. Blackpink, BTS'nin ardından (2022) bu unvanı kazanan ikinci K-pop grubu oldu.

Jennie, Jisoo, Lisa ve Rosé 2016'daki ilk çıkışlarından hemen sonra dünya genelinde önemli bir şöhretin sahibi oldu. Grubun “The Album” isimli albümü 2020’de çıktıktan sonra bir milyondan fazla kopya satmıştı.

Jennie, Time'a “Süper kadınlar gibi görünebilmek için çok çalıştık. Günün sonunda biz aslında çok normal kızlarız" dedi.

Grubun küresel başarısının bir nedeni kozmopolit geçmişlerinden geliyor. Yeni Zelanda'da doğup Avustralya'da büyüyen şarkıcı Rosé, stüdyoda hepsinin "farklı kültürlerden" olmasını "artı" olarak nitelendirdi. Jennie Güney Kore'de doğdu ama Yeni Zelanda'da büyüdü, dansçı Lisa ise Taylandlı. Jisoo, grubun Güney Kore'de doğup büyüyen tek üyesidir.

Blackpink Ekim ayında başlayan “Born Pink” dünya turu kapsamında yıl sonuna kadar Avrupa çapında performans sergiliyor.