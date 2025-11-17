Tom Cruise, Oscar'da Akademi Onur Ödülü'ne layık görüldü

Tom Cruise, dün Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles şehrinde düzenlenen 16. Governors Ödülleri'nde "Onursal Oscar" olarak da bilinen Akademi Onur Ödülü'ne layık görüldü. Ödül, Birdman, The Revenant ve Babel gibi filmlerin yönetmen koltuğunda oturan Alejandro G. Iñárritu tarafından takdim edildi.

Cruise gecede, filmleri mümkün kılan herkese teşekkür ederek sinemanın birleştirici gücüne saygı duruşunda bulunan duygusal bir konuşma yaptı.

"SİNEMANIN GÜCÜ BUDUR"

"Sinema beni dünyanın dört bir yanına götürüyor" diyen Cruise "Farklılıklara değer vermeme ve saygı duymama yardımcı oluyor. Aynı zamanda insanlığın pek çok açıdan birbirine ne kadar benzediğini gösteriyor. Ve nereden gelirsek gelelim, sinema salonlarında birlikte gülüyor, birlikte hissediyor, birlikte umut ediyoruz. Sinemanın gücü de budur" şeklinde konuştu.

Oyuncu olmanın ve film çekmenin bir meslekten ziyade kişiliğinin bir parçası olduğunu belirten Cruise, sinemaya olan sevgisinin küçük yaşlarda başladığını dile getirdi.

Sinemanın dünyayı olduğundan daha büyük görmesini sağladığını ifade eden Cruise, filmlerin kendisinde "macera açlığı, bilgi açlığı, insanlığı anlama, karakterler yaratma, bir hikaye anlatma, dünyayı görme açlığı" uyandırdığını vurguladı.

Cruise, kariyeri boyunca "En İyi Erkek Oyuncu", "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ve "En İyi Film" kategorisinde toplam dört kez Oscar Ödülü'ne aday gösterildi.