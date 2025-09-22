Tom Holland, Spider Man çekimlerinde beyin sarsıntısı geçirdi
Spider Man (Örümcek Adam) serisinin yıldızı Tom Holland, yeni filminin setinde yaşadığı talihsiz bir kaza sonucu hayranlarını endişelendirdi. Filmin çekimleri sırasında yaralanan ünlü aktör, hemen hastaneye kaldırıldı. Yaşanan bu olayın ardından filmin setine bir süreliğine ara verildiği belirtildi.
Oyuncu Tom Holland, İngiltere'de çekimleri süren yeni 'Örümcek Adam' filminin setinde kaza geçirdi.
DÜŞÜP KAFASINI ÇARPTI
Watford kentindeki Leavesden Stüdyoları'nda çekilen 'Örümcek Adam: Yepyeni Bir Gün' filminin setinde, tehlikeli bir sahne kayda alınırken, Holland'ın düşüp kafasını çarptığı öğrenildi.
ÇEKİMLER GEÇİCİ OLARAK DURDURULDU
Hafif beyin sarsıntısı geçirdiği bildirilen 29 yaşındaki oyuncu, hastaneye kaldırıldı. Filmin çekimleri de geçici olarak durduruldu. İngiliz oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ancak çekimler başlasa bile Holland, bir süre çekimlerde yer alamayacak. Bu olayın 31 Temmuz 2026'da gösterime girmesi planlanan filmin zamanlamasını etkileyip etkilemeyeceği henüz belli değil.