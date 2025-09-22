Tom Holland, Spider Man çekimlerinde beyin sarsıntısı geçirdi

Oyuncu Tom Holland, İngiltere'de çekimleri süren yeni 'Örümcek Adam' filminin setinde kaza geçirdi.

DÜŞÜP KAFASINI ÇARPTI

Watford kentindeki Leavesden Stüdyoları'nda çekilen 'Örümcek Adam: Yepyeni Bir Gün' filminin setinde, tehlikeli bir sahne kayda alınırken, Holland'ın düşüp kafasını çarptığı öğrenildi.

ÇEKİMLER GEÇİCİ OLARAK DURDURULDU

Hafif beyin sarsıntısı geçirdiği bildirilen 29 yaşındaki oyuncu, hastaneye kaldırıldı. Filmin çekimleri de geçici olarak durduruldu. İngiliz oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ancak çekimler başlasa bile Holland, bir süre çekimlerde yer alamayacak. Bu olayın 31 Temmuz 2026'da gösterime girmesi planlanan filmin zamanlamasını etkileyip etkilemeyeceği henüz belli değil.