Tom Holland'lı yeni Spider-Man filmi 'Brand New Day'den ilk fragman geldi

Sony tarafından paylaşılan görüntülerde, Peter Parker’ın çoklu evren karmaşasının ardından hayatını yeniden inşa etme çabasına tanık oluyoruz. Bu süreçte ona, Mark Ruffalo’nun canlandırdığı Bruce Banner ve Jon Bernthal’ın hayat verdiği Punisher eşlik ediyor. Parker, bir yandan gizemli suçların peşine düşerken bir yandan da örümcek yaşam döngüsündeki kritik bir aşama nedeniyle fiziksel zorluklarla mücadele ediyor.





KADRODA KİMLER VAR?



Tom Holland’ın partneri Zendaya, Mary Jane rolüyle kadroda yer almaya devam etse de bu kez hikayede daha sınırlı bir ağırlığı olması bekleniyor. Kadroda ayrıca Jacob Batalon, Sadie Sink ve Michael Mando gibi isimler dikkat çekiyor.



TOM HOLLAND'IN SPIDER-MAN YOLCULUĞUNUN SON DURAĞI



Yönetmenliğini Destin Daniel Cretton’ın üstlendiği film, aralık ayında vizyona girecek olan Avengers: Doomsday için de bir ön hazırlık niteliği taşıyor. Holland’ın sözleşmeli son solo Spider-Man filmi olan yapım; herkesin hafızasından silinen kimliğiyle baş başa kalan Peter Parker’ın, New York’u kimliğini gizleyen bir kahraman olarak koruma çabasını odağına alıyor. Spider-Man: Brand New Day, 31 Temmuz’da sinemalarda olacak.



