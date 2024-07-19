Trendyolmilla İlk Ayakkabı Koleksiyonunu Satışa Sundu

Topuklu ayakkabılardan babetlere, terliklerden sandaletlere kadar geniş bir yelpazede ürünlerin yer aldığı Trendyol Shoes SS24 koleksiyonu, Trendyolmilla sayfalarında yerini aldı. Markadan yapılan açıklamaya göre kadın ayakkabıları koleksiyonu ile başlayan platforma kısa süre sonra erkek ve çocuk ayakkabısı koleksiyonları da eklenecek.

Şirketin açıklamasına göre koleksiyonda yaz ayları için tüm okazyonlara uygun parçalar yer alıyor.