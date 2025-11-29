TRT 1'in yeni dizisi 'Taşacak Bu Deniz' hangi gün yayınlanıyor?

Yönetmenliğini Çağrı Bayrak’ın yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem’in üstlendiği 'Taşacak Bu Deniz'e ilişkin araştırmalar hız kazandı. Peki Taşacak Bu Deniz nerede çekiliyor? Taşacak Bu Deniz, hangi gün yayınlanyor, Karadeniz'in hangi ilinde çekiliyor?

'TAŞACAK BU DENİZ' DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

'Taşacak Bu Deniz' dizisi Trabzon'un Arsin, Araklı, Sürmene ve Of ilçelerinde ilçelerinde çekiliyor.

'TAŞACAK BU DENİZ' HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

'Taşacak Bu Deniz' dizisi cuma akşamları TRT 1'de yayınlanıyor.

'TAŞACAK BU DENİZ' DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Taşacak Bu Deniz, Karadeniz’in hırçın doğasında iki düşman ailenin bitmeyen mücadelesini ekrana taşıyor. Adil ile Esme’nin geçmişten gelen husumetini, aileler arası çatışmaları ve beklenmedik olaylarla artan gerilimi ekranlara getiriyor. Hikâyede, bu çatışmaların ve düşmanlıkların ortasında kalan karakterlerin yaşadığı duygusal ikilemler, aşk ve nefretin sınandığı anlar öne çıkıyor.

Adil ve Esme'nin nefretle harmanlanmış tutkulu aşk mücadelesini işleyen Taşacak Bu Deniz, dağların sertliği ve denizin fırtınalı atmosferi arasında, aşk, nefret ve hayatta kalma temalarının iç içe geçtiği sürükleyici bir hikaye sunuyor. Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal’ın paylaştığı, yönetmenliğini Çağrı Bayrak’ın yaptığı ve senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem’in kaleme aldığı bu Taşacak Bu Deniz, izleyiciyi güçlü bir duygusal yolculuğa çıkarıyor.

TRT 1'İN YENİ DİZİSİ TAŞACAK BU DENİZ'İN OYUNCULARI KİMLER?

Ulaş Tuna Astepe (Adil), Deniz Baysal (Esme), Burak Yörük (Oruç), Ava Z. Yaman (Eleni), Yeşim Ceren Bozoğlu (Zarife), Aytek Şayan (Şerif), Zeynep Atılgan (Fadime), Onur Dilber (Süleyman), Hakan Salınmış (Dursun), Gamze Süner Atay (Şirin), Gerçek Alnıaçık (Melina), Batuhan Bayar (Eyüphan), Erdem Şanlı (İsmail), Burcu Cavrar (Hicran), Ulviye Karaca (Şükriye), Seda Soysal (Emine), Hande Nur Tekin (Sevcan), Erkan Yüce (Hıdır), Emir Çubukçu (Behçet), Adil Şahin (Çetin), Nasmina Çoklaş (Muhsine), Ali Öner (Gökhan) ve Fester Abdü (Çakır Uşak)