TRT1'in yeni dizisi Benim Güzel Ailem konusu nedir, oyuncuları kimler? Hangi diziden uyarlandı?

Fabrika Yapım imzalı TRT 1'in yeni aile dizisi Benim Güzel Ailem'in ilk tanıtım fragmanı yayınlandı. Yönetmen koltuğunda Sadullah Celen’in yer aldığı Benim Güzel Ailem Dizisinin yapımcılığını Fabrika Yapım üstleniyor. Benim Güzel Ailem konusu, oyuncuları ve tanıtım videosuna yakından bakalım...

Benim Güzel Ailem dizisi konusu

Kore Yapımı olan “One Again” dizisinden uyarlanacak olan dizi geleneklerine bağlı olan büyük bir aileyi konu olacak. Konusu ile dikkatleri üzerine çeken dizinin senarist koltuğunda ise Baykut Badem oturuyor.

Benim Güzel Ailem dizisi oyuncuları

Benim Güzel Ailem dizisinin oyuncuları arasında; Erdal Özyağcılar, Seray Gözler, Onur Buldu, Melis Babadağ, Toprak Can Adıgüzel, Serra Pirinç ve Nergis Kumbasar yer alıyor.

Benim Güzel Ailem dizisi tanıtım fragmanı

Benim Güzel Ailem dizisi "Çocuklar, torunlar mutluysa sen de mutlusundur." sloganı ile tanıtıldı. Tanıtım videosunda Yaz günlerinizi şenlendirmeye geliyoruz! Yeni dizimiz "Benim Güzel Ailem" yakında TRT 1'de ifadelerine yer verildi.