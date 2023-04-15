Tuba Büyüküstün'ün balmumu heykeli ziyarete açıldı! Görenler ayırt etmekte zorlandı

Babam ve Oğlum, İstanbul Kırmızısı, Cesur ve Güzel, Kara Para Aşk, Asi gibi başarılı yapımlarda rol alan Tuba Büyüküstün’ün Madame Tussauds İstanbul’da balmumu heykeli sergilenmeye başlandı.

"ÇOK GURUR VERİCİ"

Tanıtım etkinliğinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Tuba Büyüküstün, figürün yaklaşık iki senelik bir çalışma olduğunu belirterek, son halini ilk kez gördüğünü söyledi.

NT'Vnin haberine göre Büyüküstün, Merlin Entertaiment'in kendisinin balmumu figürünü yapmasının gurur verici bir his olduğunu belirterek, "Madame Tussauds gibi bir markanın adının altında olmak çok gurur verici. Londra'da Madame Tussauds'yu ilk ziyaret ettiğimde 17 yaşındaydım. Çok müthiş bir şeydi. Bugün bunu yaşıyor olmak çok müthiş bir şey" ifadelerini kullandı.

BİLET SATIŞLARININ BİR BÖLÜMÜ UNICEF'E BAĞIŞLANACAK

Kahramanmaraş merkezli depremlere işaret eden sanatçı, depremzede vatandaşlara yardımların sürmesi gerektiğini vurgulayarak, Madame Tussauds'nun bilet satışlarının bir bölümünü depremzede çocuklar için UNICEF'e bağışlayacağını söyledi.