Tülin Özen “İstanbul Hatırası” dizisinin kadrosuna dahil oldu
Ahmet Ümit’in sevilen eseri "İstanbul Hatırası"nın dizi uyarlamasına ödüllü oyuncu Tülin Özen dahil oldu. Abdullah Oğuz’un yöneteceği ve her geçen gün şekillenen dizinin kadrosunda Nejat İşler ve Cem Davran gibi tecrübeli isimler yer alıyor.
Edebiyat dünyasının en çok ilgi gören polisiye romanlarından biri olan, Ahmet Ümit imzalı "İstanbul Hatırası", dizi uyarlamasıyla ekranlara taşınmaya hazırlanıyor. Netflix platformunda yayınlanacak olan projenin hazırlık süreci devam ederken, oyuncu kadrosuna dair detaylar netleşmeye başladı.
GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU VE YENİ İSİMLER
Dizinin yönetmen koltuğunda, 'Asmalı Konak: Hayat', 'Mutluluk' ve 'Zaferin Rengi' gibi yapımlarıyla tanınan Abdullah Oğuz oturuyor. Merakla beklenen yapımda 'Başkomiser Nevzat' karakterine Nejat İşler hayat verirken, ona 'Komiser Ali' rolünde Bilal Yiğit Koçak, 'Kriminoloji Uzmanı Zeynep' rolünde Simay Barlas ve 'Adem Yezdan' karakteriyle Cem Davran eşlik ediyor.
TÜLİN ÖZEN, LEYLA BARKIN'A HAYAT VERECEK
Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığı bilgilere göre, kadroya son olarak dahil olan ödüllü oyuncu Tülin Özen ise, hikayenin kilit noktalarından biri olan Leyla Barkın karakterini canlandıracak. Özen, dizideki ilk kurban arkeolog Necdet Denizel’in eski eşi olarak izleyici karşısına çıkacak.
İSTANBUL HATIRASI'NIN KONUSU
Dizi, İstanbul’un farklı tarihi noktalarına bırakılan yedi kurbanın etrafında şekilleniyor. Kurbanların gizemini çözmek için yola çıkan Başkomiser Nevzat ve ekibi, şehrin geçmişiyle bugünü arasında bir bağ kurmaya çalışacak. Dizinin çekimlerinin nisan ayı başında başlaması planlanıyor.