Tüm Türkiye'de okullar 1 hafta tatil edildi
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle tüm Türkiye'de okulların 13 Şubat'a kadar 1 hafta tatil edildiğini açıkladı.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bir açıklama yaptı ve tüm Türkiye'de okulların bir hafta tatil edildiğini duyurdu. Okullarda eğitim 13 Şubat'ta başlayacak.
Özer daha önce yaptığı açıklamada da "Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya illerimizde bugün itibariyle eğitim öğretime iki hafta ara veriyoruz. Yine geriye kalan Diyarbakır, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye, Gaziantep ve Kilis illerimizde de bir hafta eğitim, öğretime ara vereceğiz" demişti.
Bakanımız Mahmut Özer: Tüm Türkiye’de okullarımızı 13 Şubat’a kadar 1 hafta tatil ediyoruz. pic.twitter.com/ZGxep7q55k— Millî Eğitim Bakanlığı (@tcmeb) February 6, 2023