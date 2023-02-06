Tüm Türkiye'de okullar 1 hafta tatil edildi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bir açıklama yaptı ve tüm Türkiye'de okulların bir hafta tatil edildiğini duyurdu. Okullarda eğitim 13 Şubat'ta başlayacak.

Özer daha önce yaptığı açıklamada da "Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya illerimizde bugün itibariyle eğitim öğretime iki hafta ara veriyoruz. Yine geriye kalan Diyarbakır, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye, Gaziantep ve Kilis illerimizde de bir hafta eğitim, öğretime ara vereceğiz" demişti.