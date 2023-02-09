Tüm Türkiye'de okullar 20 Şubat'a kadar tatil edildi

Kahramanmaraş'taki depremler sonrasında Türkiye genelindeki okullarda eğitim 13 Şubat'a kadar ertelenmişti. Son açıklama ile birlikte okullarda verilen ara tüm Türkiye'de 20 Şubat’a kadar uzatıldı.

Bakan Özer yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle eğitim öğretime verdiğimiz arayı tüm Türkiye'de 20 Şubat’a kadar uzatma kararı aldık."