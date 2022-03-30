Türk kardeşlerden dünya markası “Fratelli Diamanti”

Türk parfüm sanatçıları Ceyhan Elmas ve Erhan Elmas kardeşler Fratelli Diamanti markasıyla Türkiye’yi dünyada temsil ediyor. 2003 yılında Viyana’da başladıkları koku araştırması serüveni sonrası Avrupa’da adını duyuran kardeşler; Katar, Kuveyt, Abu Dabi, Bahreyn, Umman, Yemen, Libya, Filistin, İsrail, Milano ve İstanbul’da 23 konsept mağazasında Türkiye’yi dünyaya tanıtıyor. Avrupa’nın farklı noktalarında 10 yıllık ‘koku’ serüvenine çıktığını söyleyen Ceyhan Elmas, Koku dünyasının mabedi denilebilecek Fransa’nın Grasse kenti, beni tutkumun zirve noktasına ulaştırdı. Şehrin sokaklarında elimde tüpler, damlalıklar, çiçekler, otlar, parfüm hammaddeleri ve kulağımda uzman tavsiyeleriyle yolculuğumun karar alma anlarından birinde olduğumun farkında değildim” dedi.

Adını önce İtalya’da birçok ünlü niş parfüm markasının önüne geçerek, sonrasında ise Avrupa’da duyuran Elmas Kardeşler, “Bir parfümden fazlası…” diye tanımladıkları parfümlerinin içinde tüm heyecanlarını, tutkularını ve hikayelerini paylaşmak amacıyla yola çıktıklarını ifade etti. Milano’daki konsept parfüm mağazalarında ilk aşamada küçük bir kitleye hitap eden Elmas Kardeşler, bu işin sanat tarafında kalmayı tercih etiklerini belirtti.

“TUTKU OLARAK BAŞLADI DÜNYA MARKASI OLDU”

2019 yılında markalarının merkezini Türkiye’ye taşıyan Elmas kardeşler, İtalyan stilini benimseyen, Türk markası Fratelli Diamanti ile Fransız ve İtalyan koku sektörleri başta olmak üzere tüm dünyada büyümeyi sürdürmeyi hedefliyor.

“PARFÜM DEĞİL, SANAT YAPIYORUZ”

Neredeyse insanlık tarihi kadar eski olan koku sektöründe, başarının ve dünya markalarıyla aynı kulvarda yer alabilmenin sırrını; sadece teknik bilgi, birikim veya uzmanlaşma ile açıklamanın mümkün olmadığını savunan Elmas Kardeşler, “Biz parfüm notalarımızla besteler yaparız, bestemizi koklayıp beğenenler olur. Bu sanat eserini bestelerken yaşadığımız heyecanı, tutkuyu, keyfi ve mutluluğu o şişenin içine sığdırmaya çalışırız. Sunarken de yaşadığımız bu güzel hisleri paylaşırız. İşte o zaman tamam olur” dedi.

Elmas Kardeşler, henüz lansmanı yapılmamış olan “Diamond Collection” serisiyle dünya parfüm sektöründe trend belirleyen noktaya gelmeyi hedefliyor.