Türk televizyon tarihinde bir ilk: 'Veliaht'ta yapay zeka kullanıldı

SHOW TV'de ekrana gelen 'Veliaht', kadrosunda; Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimleri buluşturdu.

GENÇLİK SAHNELERİ YAPAY ZEKAYLA YAPILDI

'Veliaht' ekibi, Ercan Kesal'ın canlandırdığı 'Zülfikar Karslı'nın gençlik sahnelerini yapay zekâ kullanarak gerçekleştirdi.

İşte o sahne...