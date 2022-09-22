Türkiye Kültür Yolu Festivali 1 Ekim'de başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca Ankara’da düzenlenecek Festival, konser, sergi, söyleşi, çocuk etkinlikleri, tiyatro ve film gösterimlerinden oluşan 500’den fazla etkinliği sanatseverlerle buluşturacak. Başkent Kültür Yolu Festivali 70 farklı mekanda, 5 bine yakın sanatçının katılımıyla gerçekleşecek. 1-23 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek Başkent Kültür Yolu Festivali hem Ankaralılara hem de çevre illerdeki sanatseverlere doyumsuz bir kültür sanat deneyimi yaşatacak.

CSO Ada Ankara ünlü isimleri ağırlayacak

Başkentin kültür ve sanat adası CSO Ada Ankara, festival boyunca birbirinden özel etkinliklere ev sahipliği yapacak. Festival boyunca ülkemizdeki güncel sanatı ve sanatçıları desteklemek amacıyla düzenlenen ‘Genç Sanat: Güncel Sanat Proje Yarışması’nın sergisine ev sahipliği yapacak CSO Ada Ankara, ilgi çekici söyleşiler, tiyatro ve film gösterimlerinin yanı sıra dünyaca ünlü sanatçıların konserlerinde Ankaralıları ağırlayacak.

Günümüzün en parlak caz yeteneklerinden biri olarak nitelendirilen Stacey Kent, Portekiz’e özgü bir folk müziği türü olan Fado şarkılarını tüm dünyaya ulaştıran Mariza, İspanya’nın en özel seslerinden olan ve “Romantizmin Tutkulu Sesi” olarak bilinen Luz Casal, soul rock müzik türünün en iyi yorumcularından biri olarak kabul edilen, Müslüman olmasının ardından Türkiye'ye yerleşen ABD'li sanatçı Della Miles ve İngiliz şarkı sözü yazarı folk, pop, rock ve İslamî müziğin en önemli temsilcilerinden Yusuf İslam Başkent Kültür Yolu Festivali’nde CSO Ada Ankara’nın ağırlayacağı en özel isimler arasında yer alıyor.

Festival kapsamında Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası da Ada Ankara sahnesinde önemli konserlere imza atacak. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Devlet Çoksesli Korosu ile Alman besteci Carl Orff’un ölümsüz sahne kantatı Carmina Burana eserini seslendirirken, Türkiye- Japonya Dostluk Konseri’ne de imza atacak. Şef Victor Aviat ve solist Nino Gvetadze ile de bir konser verecek olan orkestra, şef Vladimir Ponkin ve Solist Helene Boulegue ile Birleşmiş Milletler Özel Konseri’nde izleyicilere unutulmaz saatler yaşatacak. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ayrıca Azerbaycanlı besteci ve piyanist Şahin Növresli ile Ada Ankara’da sanatseverlerle bir araya gelecek.

CSO Ada Ankara sahnesi, Azeri besteci “Fikret Amirov’u Anma Yılı” çerçevesinde Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası ile dünyaca ünlü solistlerin yer alacağı anma gecesi konserinde de sanatseverleri ağırlayacak. Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu’nun Aşk Eri Hazreti Mevlana’yı Anlamak isimli gösterisine de ev sahipliği yapacak CSO Ada Ankara’da festival çerçevesinde gerçekleşecek Kristine Opolais ve Murat Karahan’ın seslendireceği opera aryaları ve napolitenlere ise Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşlik edecek.

‘Satırbaşı Ankara: Edebiyat Söyleşileri’ önemli isimleri ağırlayacak

Başkent Kültür Yolu Festivali, ‘Satırbaşı Ankara: Edebiyat Söyleşileri’nde ise Türkiye’nin ve dünyanın önemli yazarlarını ağırlayacak. Türk edebiyatının en önde gelen genç kuşak yazarlarından biri olarak romanlarının yanı sıra ödüllü belgesel ve kurmaca film senaryoları ile tanınan Tarık Tufan, kitapları birçok farklı dile çevrilmiş ve ödüller almış olan New York Times'ın çok satan yazarı Kobi Yamada, yazdığı kitaplarla çocukların erken okuryazarlık yolculuklarına eşlik eden ve kitapları çok çeşitli dillere çevrilerek dünyaya yayılmış ödüllü yazar Sara Şahinkanat Ankaralı okurlarıyla buluşacak.

Cezayirli kadın yazar Ahlam Mosteghanemi, Portekizli yazar Gonzalo Tavares, Doğan Hızlan ve Ali İhsan Varol gibi isimler de festival kapsamında Ankaralılarla bir araya gelecek.

2023 seymenle Ankara’nın başkent oluşu kutlanacak

Senfoni ile Neşet Ertaş türküleri, Müslüm Gürses, Barış Manço ve Cem Karaca şarkıları da festivalin unutulmaz anlarından olacak. Festival coşkusu, Ankara’nın başkent oluşunun 99’uncu yılı nedeniyle 13 Ekim’de yapılacak Seymen Alayı kutlamalarıyla katlanacak. Şanlıurfa'da 12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe’den ilham alan Göbeklitepe Operası ise Büyük Tiyatro’da Ankaralı sanatseverlerle buluşacak. Büyük Tiyatro’da ayrıca Carmen, Kuğu Gölü, Uyuyan Güzel baleleri ile Tosca Operası ve Elektronika Dans Gösterisi sahnelenecek. Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında Ankara Resim ve Heykel Müzesi ise Hisseli Harikalar Kumpanyası müzikaline ev sahipliği yapacak.

Çok özel sergiler Ankaralılarla buluşacak

Ankara’nın tarihinde önemli yer tutan mekanlarda gerçekleşecek sergiler ise sanatseverlere farklı deneyimler sunacak. Ankara Etnografya Müzesi ‘Osmanlı’dan Günümüze Kahve Kültürü Sergisi’yle sanatseverleri beklerken, az bilinen erken Cumhuriyet dönemi fotoğraf ve belgelerinin yer aldığı ‘Cumhuriyet’in Arşivi’ sergisi Cumhuriyet Müzesi’nde ziyaretçilerini ağırlayacak. Festival kapsamındaki Roma'nın Ankyra'sı: Juliopolis Antik Kenti Kazıları Sergisi’ne ise Roma Hamamı ev sahipliği yapacak. Ankara Resim ve Heykel Müzesi, katılımcı çocuklar tarafından üretilen resimlerin sergileneceği ‘Düşlerim Müzede’ sergisinin yanı sıra küratörlüğünü Beste Gürsu’nun üstlendiği ‘100’e 1 Kala’ sergisiyle, çağdaş Türk sanatının farklı disiplin ve jenerasyonlarından, akademik kariyere sahip 99 sanatçının eserlerini bir araya getirecek. Anadolu Medeniyetleri Müzesi ise Türkiye’nin Dünya Miras Alanları Fotoğraf Sergisi ile Ankara’nın Gladyatörleri Sergisi’ne ev sahipliği yapacak. Sergide, Ankara Roma Dönemi’nin anlatıldığı ve Roma Hamamı’nda yapılan Agnostik Festivallerdeki oyunlardan gladyatörlere ait olduğu düşünülen eserler sergilenecek. Başkent Kültür Yolu Festivali’nin en gözde etkinlikleri arasında yer alan, Türk resim sanatına emek ve gönül vermiş sanatçıların şehrin farklı noktalarında gerçekleştirdikleri ‘Art Meydan: Sanat Her Yerde’ projesinde ortaya çıkan eserler de Sanatçı Mehmet Ali Doğan’ın küratörlüğünde Ankara Resim ve Heykel Müzesi’nde sergilenecek.

Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi ise ‘2022 Birleşmiş Milletler Cam Yılı’ kapsamında camın sanatsal malzeme olarak kullanımına dikkat çekmek için ‘Sanatsal Cam Sergisi’ni ağırlayacak. Kurtuluş Savaşı Müzesi ise ‘Millî Mücadele Komutanları: Askeri Üniforma Sergisi’ni ağırlayacak. Düzenlenen sergi kapsamında, İstiklal Madalyaları ve çeşitli nişanları olan Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı ve Millî Mücadele kahramanları Sakallı Nurettin Paşa, Cevdet Sunay, Kazım Orbay, Asım Gündüz, Selahaddin Adil ve İrfan Uludaoğan’a ait üniformalar ve şahsi eşyalar ziyaretçiler tarafından görülebilecek.

Başkent Kültür Yolu Festivali ‘Çocuk Olimpiyatları’na ev sahipliği yapacak

Çocuklar için etkinliklerin yer aldığı Başkent Kültür Yolu Festivali’nde ‘Çocuk Olimpiyatları’ndan okçuluk eğitimine, antik dönem ekmek yapımından Sherlock Holmes Dedektiflik Atölyesi’ne kadar farklı etkinliklerle çocuklar eğlenirken öğrenmenin keyfine varacak.