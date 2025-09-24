Türkiye’nin ilk dikey formatlı mahalle komedisi: Semt Çocuğu

Türkiye’nin Dikey Formatlı İlk Mahalle Komedisi ‘Semt Çocuğu’ yapım dünyasında dikkat çekecek ilklere imza atıyor.

Yapımını İki Dakika Creative House, senatistliğini Serkan Dağlı, yönetmenliğini Melih Kun’un üstlendiği yeni dikey dizi “Semt Çocuğu”nun cast çalışmaları tamamlandı.

SEMT ÇOCUĞU KONUSU

Güçlü oyuncu kadrosu ve ilgi çekici hikayesiyle mobil ekranlara damga vurmaya hazırlanan dizi; Sarıyer’de geçiyor. Hayalleriyle bir yere varmak isteyen yetenekli genç bir futbolcunun ve semtin renkli karakterlerinin günlük hayatın içindeki eğlenceli görüntülerini gözler önüne seren ‘’Semt Çocuğu’’ yeteneğiyle hayatın içinde doğru insanlarla temasa giren genç bir sporcunun başarısının kaçınılmaz olduğunu da vurgulayan bir misyona sahip. Türkiye’de ilk defa gerçek bir altyapı oyuncusu ile dikey formatta çekilen dizi yeşil sahalardaki gol seslerini telefon ekranına sığdıracak.

İki eski topçunun, bir yetenek keşfiyle kendilerini kurtarma hayalini anlatan mahalle komedisi ‘’Semt Çocuğu’’ futbolun sadece sahada değil, sokakta da oynandığını gösteren bir yol hikâyesi olarak izleyicilerin beğenisine sunulacak. Komik, sıcak, zaman zaman acımasız ama içten kısa hikayeleri ile mahallede kurulan hayalleri gözler önüne süren dizi, izleyiciye hem kahkaha hem de duygusal anlar vadediyor.

Serkan Dağlı, Anıl Çelik, Felicia Sağnak, Begüm Akkaya, Özgür Meriç, Melisa Doğu gibi usta oyunculara onlarca yetenekli futbolcu arasından seçilen ve gerçek bir futbolcu olan çocuk oyuncu Fikret Saral eşlik ediyor. Hikayeye lezzet katan konuk oyuncular ise Seyhan Şaşko, Pascal Nouma, Ümit Karan, Yasin Sülün gibi sevilen isimler arasından seçildi. A La Selva’da tam kadro okuma provasına katılan oyuncular ‘’Semt Çocuğu’’nun eğlenceli dünyası için önümüzdeki günlerde planlanan çekimlerde bir araya gelecek.

SEMT ÇOCUĞU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Tüm dünyada milyarlarca izlenme alan dikey dizi furyasının Türkiye’deki en önemli örneklerinden biri olacak dizi, dijital platformlarda yayınlanarak milyonların beğenisine sunulacak. Her biri 2 dakika uzunluğunda toplam 50 bölümden oluşacak ‘’Semt Çocuğu’’nun yayın tarihi ise Ekim 2025 olarak planlanıyor. Dizi, yeni nesil dijital izleme alışkanlıklarına hitap eden formatıyla da dikkat çekiyor.

Yeni medya düzeninde dijital çağa liderlik yapan bu öncü yapım, sadece kısa formatı ve dikey anlatımıyla değil, aynı zamanda ele aldığı güncel temalar ve güçlü oyuncu kadrosuyla da çok konuşulacak. Futbolu sahalardan telefonlara taşıyan hikâye sonbaharda tüm kalplere dokunacak.

İLK OLARAK BMAG'DE YAYINLANACAK

İlk olarak; Türk dergiciliğin en köklü yayınlarından Doğan Burda’nın dijital yayıncılıktaki dönüşüm vizyonu ile hayata geçirdiği Big Media & Technology çatısı altındaki yeni nesil dijital platformu Bmag’de yayınlanacak ‘’Semt Çocuğu’’ dikey dizisi, hayranlarına Instragram, TikTok, YouTube Shorts gibi mecralarda da ulaşarak milyonlarca erişim sağlayacak.

Tüm dünyada milyarlarca izlenme alan dikey dizi furyasında Türkiye’nin Dikey Formatlı İlk Mahalle Komedisi olmaya hazırlanan “Semt Çocuğu” hem yaratıcı açıdan hem de teknik yeterlilik açısından sektör adına yeni bir dönemi müjdeliyor.

Apple ve Android uygulama mağazalarında ShortMax, ReelShort, DramaBox ve PocketFM platformlarının eğlence kategorilerinde zirvede olan dikey dramalar, Instagram, YouTube Shorts TikTok gibi mecralarda da milyonlarca izlenme alarak hikâye anlatımında yaşanan büyük değişimi gözler önüne seriyor.

Yayın Adı: Semt Çocuğu

Yönetmen: Melih Kun

Yapım: İki Dakika Creative House

Prodüksiyon: Depo Film

Senaryo: Serkan Dağlı

Yayın Platformu: Doğan Burda Big Media & Technology uygulaması Bmag, Instragram, TikTok, YouTube Shorts

Oyuncular: Serkan Dağlı, Anıl Çelik, Felicia Sağnak, Begüm Akkaya, Özgür Meriç, Melisa Doğu, Fikret Saral

Konuk Oyuncular: Seyhan Şaşko, Pascal Nouma, Ümit Karan, Yasin Sülün

Yayın Tarihi: Ekim 2025

Bölüm Sayısı: 50

Bölüm Süresi: 2 dakika