Türkiye’nin ilk ileri dönüşüm festivali başlıyor

“Eskiye değer katan dönüşüm” sloganıyla yola çıkan sürdürülebilir sosyal etki platformu Upcycle İstanbul, Upcycle İstanbul Art and Design Festivali’yle ileri dönüşüm hareketini başlatıyor. İleri dönüşümü odağına alan ve sanatın dönüştürücü gücünden faydalanarak kaynakların verimli kullanımı ile ilgili farkındalık yaratmayı amaçlayan festival, sürdürülebilir bir yaşam için dönüşüme hazır herkesi bekliyor.

Sürdürülebilir sosyal etki platformu Upcycle Istanbul, ileri dönüşüm ve kaynakların verimli kullanımı konusunda bilinç oluşturmak, atıkların değerlendirilerek tekrar kullanıma kazandırılabileceğini sanat ve tasarım aracılığıyla göstermek ve her türlü dönüşümün sürdürülebilir çevresel faydalarına dikkat çekmek üzere 4-5 Haziran tarihlerinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür AŞ destekleriyle Müze Gazhane’de Upcycle İstanbul Art and Design Festivali’ni hayata geçiriyor.

“Upcycle You” çağrısıyla bireyi önce kendinden başlayarak ileri dönüşüme çağıran Upcycle İstanbul Art and Design Festivali, sürdürülebilir bir hayatı ve daha yaşanılabilir bir gezegeni dert edinen herkesi beraber hareket etmeye davet ediyor. Sanat ve tasarımın dönüştürücü gücünden ilham alarak gerçekleşecek olan bu festival, kaynakları daha verimli kullanan, sıfır atık prensibini benimseyen ve doğaya saygılı bir topluma dönüşmek için umut oluyor.

İstanbul Art and Design Festivali’nde neler olacak?

Bilal Yılmaz, Ilgın Seymen, Murat Fesih Avcıbaşı, Gamze Eskinazi, Yasemin Sayınsoy gibi sanatçıların ileri dönüşüm kavramından ilham alarak atıklardan dönüştürdüğü eserlerinin sergilendiği ve performans sanatçısı Gülhatun Yıldırım’ın canlı performans ile katıldığı Upcycle İstanbul Art and Design Festival, aynı zamanda Tetra Pak’ın sıkıştırılmış karton içecek atıklarından imal edilen standlarında Upcycle Bazaar, üniversite öğrencilerinden sürdürülebilir moda sergisi Piknik Works’ten Oğul Öztunç tarafından tasarlanan Türkiye’nin ilk ileri dönüşüm sahnesinde atık malzemelerden enstrümanlarla müzik yapan Fungistanbul konseri gibi çeşitli etkinliklere de ev sahipliği yapacak. Radyo Voyage’ın medya sponsoru olduğu ve müzikleri ile eşlik edeceği festivalde ileri dönüşüm kavramı tüm ayrıntılarıyla konuşulacak, katılımcılara yönelik ileri dönüşüm atölyeleri düzenlenecek. Atık seramikler sokak tabelalarına dönüşecek.

Etkisi Müze Gazhane’yle sınırlı kalmayacak etkinlikler, ilerleyen aylarda İstanbul sokaklarının da dönüşümüne öncülük edecek. Dünyanın sanat ve tasarımla daha iyi bir olacağını savunan Kale Tasarım ve Sanat Merkezi’nin (KTSM) öncüsü olduğu “İyi Bak Dünyana” hareketi kapsamında, sonbaharda, Upcycle İstanbul Platformu ileri dönüşüm sokak tabelaları projesi hayata geçirilecek. KTSM’nin odak alanlarından biri olan seramiği merkeze alan bu özgün ve yenilikçi proje kapsamında düzenlenecek sanatçı atölyelerinde zanaatkarlar ve öğrencilerin katılımı ile atık seramiklerden tasarlanacak olan sokak tabelaları, KTSM’nin konumlandığı Karaköy sokaklarında sergilenecek. Böylelikle, “evin senin dünyan, iyi bak dünyana” diyerek, her bireyi sanat ve tasarımla sokağına, mahallesine, şehrine iyi bakma ve bu yönde harekete geçme çağrısı yapılacak.



Kale Tasarım ve Sanat Merkezi’nin stratejik ortaklığında ileri dönüşümün ilk kez sanat ve tasarımla buluşacağı festivalin çözüm ortakları arasında İBB, Kültür AŞ, Müze Gazhane, Harvard Business Review, Local Makers, Radyo Voyage, Tetra Pak, İstaç, SCH-Legal, YGA (Young Guru Academy), Envirotek yer alıyor.

Upcycle nedir?

“Yaratıcı yeniden kullanım” veya “eskiye değer katan dönüşüm” olarak özetlenebilir. Atık malzemeleri, eski veya istenmeyen ürünleri, daha iyi kalitede, daha değerli, yeni tasarımlar haline getirme işlemidir. Upcycle; kaynakları verimli kullanmanın önemini hatırlatır, sürdürülebilirliğe hizmet eder, çevreye duyarlıdır, eskiye ikinci bir şans vererek eşyaya, malzemeye bakış açısını değiştirir.