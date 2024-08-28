Türkiye'nin Oscar adayı, Zeki Demirkubuz'un 'Hayat' filmi oldu!

97. Akademi Ödülleri’nin ‘en iyi uluslararası film’ kategorisinde Türkiye’nin aday göstereceği film belli oldu.

1 / 4
Türkiye'nin Oscar adayı, Zeki Demirkubuz'un 'Hayat' filmi oldu! - Resim : 1

2 Mart 2025’te gerçekleşecek olan 97. Akademi Ödülleri’nde Yönetmen Zeki Demirkubuz'un 'Hayat' filmi, Türkiye'nin 'En İyi Uluslararası Film' adayı olarak belirlendi.

2 / 4
Türkiye'nin Oscar adayı, Zeki Demirkubuz'un 'Hayat' filmi oldu! - Resim : 2

Filmin başrollerinde genç oyunculardan Miray Daner ve Burak Dakak yer alıyor.

3 / 4
Türkiye'nin Oscar adayı, Zeki Demirkubuz'un 'Hayat' filmi oldu! - Resim : 3

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DUYURDU

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin Oscar adayını şu sözlerle duyurdu:

Türkiye'nin 'En İyi Uluslararası Film Oscar' adayı Zeki Demirkubuz'un yönetmenliğini yaptığı Hayat adlı filmi oldu. Bakanlığımızca da desteklenen filmimize Oscar yolculuğunda başarılar dileriz.

4 / 4
Türkiye'nin Oscar adayı, Zeki Demirkubuz'un 'Hayat' filmi oldu! - Resim : 4

HAYAT FİLMİNİN KONUSU

Miray Daner ve Burak Dakak’ın başrolü paylaştığı “Hayat” filminin konusu şu şekilde:

Babasının zoruyla nişanlanan Hicran evden kaçar. Hicran’ın zaten kendisini istemediğini düşünen Rıza bu durumu önceleri pek umursamaz, ancak daha sonra Hicran’la yüzleşmeye karar verir ve onu bulmak için İstanbul’a gider.