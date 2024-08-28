Türkiye'nin Oscar adayı, Zeki Demirkubuz'un 'Hayat' filmi oldu!

2 Mart 2025’te gerçekleşecek olan 97. Akademi Ödülleri’nde Yönetmen Zeki Demirkubuz'un 'Hayat' filmi, Türkiye'nin 'En İyi Uluslararası Film' adayı olarak belirlendi.
Filmin başrollerinde genç oyunculardan Miray Daner ve Burak Dakak yer alıyor.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DUYURDU
Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin Oscar adayını şu sözlerle duyurdu:
Türkiye'nin 'En İyi Uluslararası Film Oscar' adayı Zeki Demirkubuz'un yönetmenliğini yaptığı Hayat adlı filmi oldu. Bakanlığımızca da desteklenen filmimize Oscar yolculuğunda başarılar dileriz.
HAYAT FİLMİNİN KONUSU
Miray Daner ve Burak Dakak’ın başrolü paylaştığı “Hayat” filminin konusu şu şekilde:
Babasının zoruyla nişanlanan Hicran evden kaçar. Hicran’ın zaten kendisini istemediğini düşünen Rıza bu durumu önceleri pek umursamaz, ancak daha sonra Hicran’la yüzleşmeye karar verir ve onu bulmak için İstanbul’a gider.