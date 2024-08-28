Türkiye'nin Oscar adayı, Zeki Demirkubuz'un 'Hayat' filmi oldu!

HAYAT FİLMİNİN KONUSU

Miray Daner ve Burak Dakak’ın başrolü paylaştığı “Hayat” filminin konusu şu şekilde:

Babasının zoruyla nişanlanan Hicran evden kaçar. Hicran’ın zaten kendisini istemediğini düşünen Rıza bu durumu önceleri pek umursamaz, ancak daha sonra Hicran’la yüzleşmeye karar verir ve onu bulmak için İstanbul’a gider.