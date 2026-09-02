Tuzlu Kahve 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Star TV’nin iddialı yeni yapımı Tuzlu Kahve, merakla beklenen 2. bölüm fragmanıyla izleyici karşısına çıktı. Tanıtımda Mehmet ile Derin arasında filizlenen sürpriz yakınlaşma dikkat çekerken, Derin’in "Çok korkuyorum değişeceksin diye" sözleri yeni bölüme dair beklentiyi tırmandırdı. İşte Tuzlu Kahve dizisinin son bölüm tanıtımı ve yeni haftaya dair öne çıkan detaylar…
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İlk bölümüyle ekran macerasına hızlı bir giriş yapan Tuzlu Kahve, 2. bölüm fragman yayınıyla gündemde.
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TUZLU KAHVE 2. BÖLÜM FRAGMANI
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TUZLU KAHVE İLK BÖLÜM ÖZETİ
Yıllardır birbirine düşman olan İpekli ve Kutaygil ailelerinin kızları, farkında olmadan aynı ailenin iki oğluyla karşı karşıya gelir. Selin ve Murat evlilik hazırlıkları yaparken, diğer tarafta Murat'ın Amerika'dan yeni dönen abisi Mehmet'in yolu Derin'le kesişir.
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Hakan'la evlenmeye hazırlanan Derin, ihaneti öğrenmesiyle ilişkisini bitirirken, Mehmet'le arasında beklenmedik bir yakınlaşma başlar. Böylece geçmişten gelen büyük bir düşmanlığın ortasında, iki kızın kaderi Aydınoğlu ailesinin iki kardeşiyle birbirine bağlanır.