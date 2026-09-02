Tuzlu Kahve 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

TUZLU KAHVE İLK BÖLÜM ÖZETİ

Yıllardır birbirine düşman olan İpekli ve Kutaygil ailelerinin kızları, farkında olmadan aynı ailenin iki oğluyla karşı karşıya gelir. Selin ve Murat evlilik hazırlıkları yaparken, diğer tarafta Murat'ın Amerika'dan yeni dönen abisi Mehmet'in yolu Derin'le kesişir.