Tuzlu Kahve 7'nci bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Dün akşam altıncı bölümüyle izleyici karşısına çıkan Star TV’nin ilgiyle takip edilen dizisi Tuzlu Kahve’nin 7. bölüm fragmanı ekranlara geldi...
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Oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Tuzlu Kahve dizisi salı akşamlarına damga vurmaya devam ediyor
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Yeni bölüm sonrası Tuzlu Kahve'nin 7'nci bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında; Murat ile birlikte Feryal ve Elit'le görüşmeye giden Hatun'un çikolata şelalesi götürmesi ve İpekli ile Kutaygil ailesini barıştırmak istemesi dikkat çekti.
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TUZLU KAHVE OYUNCU KADROSU
Tuzlu Kahve dizisinin oyuncu kadrosunda; Nebahat Çehre, Eda Ece, Buğra Gülsoy, Binnur Kaya, Şevval Sam, Yasemin Ergene, Ceren Moray, Enis Arıkan, Sarp Apak, Hatice Aslan, Nergis Kumbasar, Melis Fis, İrem Kahyaoğlu, Nazlı Tosunoğlu, Nazlı Senem Ünal, Elit Andaç Çam, Şeyla Halis, Gökçe Özyol, Cengiz Bozkurt, Nevra Serezli ve Settar Tanrıöğen yer alıyor.
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TUZLU KAHVE 7. BÖLÜM FRAGMANI