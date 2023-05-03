Üç Kız Kardeş dizisine Kartal rolüyle yeni oyuncu katılıyor

Kanal D'nin iddialı dizileri arasında yerini alan; Özgü Kaya, Berker Güven, Veda Yurtsever, İclal Aydın, Reha Özcan, Almila Ada ve Melisa Berberoğlu'nu kadrosunda buluşturan Üç Kız Kardeş dizisine yeni oyuncu katılıyor.

GÖKBERK DEMİRCİ KADRODA

Birsen Altuntaş’ın haberine göre İclal Aydın’ın aynı adlı romanından uyarlanan sevilen dizinin kadrosuna “Kartal” karakteri katılacak. Rolü canlandıracak oyuncu belli oldu. Gökberk Demirci yeni sezon öncesi “Üç Kız Kardeş”in ekibine dahil oldu.

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ÜÇ KIZ KARDEŞ 48. BÖLÜM ÖZETİ

Somer, Türkan’ın elindeki fotoğraflar konusunda Rüçhan’ı ele vermemek için tüm suçu üstlenir. Gerek Somer gerekse Türkan, artık tarafı olmadıkları bir yanlış anlaşılmanın kurbanı olmuşlardır. Derya, yurtta yaşadığı bir tartışma sonucunda kendini bir anda Sevilay’ın evinde bulur. Derya ve Sevilay’ın arasındaki gerilim iyice yükselirken, Derya da bu sırada bambaşka bir Mustafa’yla tanışır.

Dönüş sanki kendi hayatı yokmuşçasına, evdeki herkesin derdini üstlenip iyice onların hayatlarını yaşamaya başlar. Bu nedenle de Serdar’la aralarına, henüz kendisinin fark edemediği bir mesafe girmektedir. Sadık ise Dönüş’ün geçmişi araştırdığını öğrenince, kendince onu bu konudan uzaklaştırmak için bir yol bulur ama yolun sonunun nereye çıkacağını hesap edemez. Rüçhan, Türkan ve Somer’i boşanma kararlarından döndürmek için bir adım atar. Rüçhan’ın bu adımıyla birlikte ikilinin cephesinde duygusal anlar yaşanırken, ikisinin de kaderi artık hâkimin sorduğu soruya verecekleri cevaba bağlıdır.