Üç Kuruş'a yeni transfer! Bora Akkaş kadroya katıldı

Ay Yapım imzalı ‘Üç Kuruş’ oyuncu kadrosunu büyütmeye devam ediyor. Genç ve başarılı oyuncu Bora Akkaş, ‘Üç Kuruş’ta çok farklı bir karakterle izleyici karşısına çıkacak.

KRİTİK BİR ROLE HAYAT VERECEK

Seyirci, Akkaş’ı daha önce görmeye alışık olmadığı bir rolle izlemeye hazırlanırken Bora Akkaş’ın hayat vereceği karakter, hikayedeki birçok ismin hayatında kritik bir role sahip olacak.

ÜÇ KURUŞ DİZİSİNİN KONUSU NE?

Üç kuruş dizisinin konusu şöyle: Kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı’nın “koruyucusu” konumundaki mafya lideri Kartal ile Organize Büro’nun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe’nin arasındaki kovalamaca oyunu bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır.

OYUNCULARI KİMLER?

Senaryosunda Damla Serim, Murat Uyurkulak ve Eset Akçilad’ın imzası bulunan, Sinan Öztürk yönetmenliğindeki ‘Üç Kuruş’un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Kadir Çermik, Sezin Akbaşoğulları, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Mehmet Bozdoğan, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer, Aytaç Uşun, Süreyya Kilimci, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Goncagül Sunar, Cüneyt Yalaz, Canan Atalay, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Civan Şit gibi genç kuşağın öne çıkan oyuncuları ile usta isimler buluşuyor.

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