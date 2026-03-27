Uğultulu Tepeler’in cesur uyarlaması: Emerald Fennell’dan yepyeni bir bakış

Yakın zamanda izleme şansını yakalayacağımız Uğultulu Tepeler uyarlaması, sinema dünyasının en çok konuşulan filmlerinden biri olmaya aday. Bu projenin merkezinde ise son yılların en dikkat çeken isimlerinden biri olan Emerald Fennell var. Fennell’ı ilk olarak oyuncu kimliğiyle tanıdık. The Crown’da Camilla Parker Bowles’ı canlandırmıştı. Ancak 2020’de onu yönetmen kimliğiyle tanımaya başladık.

İngiliz oyuncu ve şimdinin başarılı yönetmeni Fennel, ilk filmi Yetenekli Genç Kadın ile ne kadar yetenekli olduğunu gösterdi. Ardından yönettiği Saltburn ise “biz ne izledik?” dedirten sahneleri, izleyicinin sınırlarını zorlayan, dengeleri altüst eden bir filme dönüştü. Şimdi ise Fennell, yönünü edebiyat tarihinin en karanlık ve tutkulu metinlerinden biri olan Emily Brontë’nin 1847 tarihli gotik romanı Uğultulu Tepeler’e çeviriyor.

Kameranın arkasında Fennell olunca, bu uyarlamanın klasik ve güvenli bir yol izlemesini kimse beklemiyor. Nitekim filmin set fotoğrafları daha gün yüzüne çıkar çıkmaz, romanın geçtiği dönemle bağının zayıf olduğu yönündeki yorumlar sosyal medyada hızla yayılmaya başladı. Filmde Margot Robbie, Catherine Earnshaw’a; Jacob Elordi ise Heathcliff’e hayat veriyor. Tartışmaların odağında ise özellikle Heathcliff karakteri var. Brontë’nin romanında Heathcliff, koyu tenli ve etnik olarak muğlak bir geçmişe sahip biri olarak tasvir edilir.

Bu belirsizlik, hikayenin sınıf ayrımı, ötekileştirme ve toplumsal dışlanma temalarını derinleştiren temel unsurlardan biri. Bu nedenle Elordi’nin bu role seçilmesi, bazı okurlar ve izleyiciler tarafından “orijinal metnin ırksal boyutunun göz ardı edilmesi” şeklinde eleştirildi. Buna ek olarak, Margot Robbie’nin filmde giydiği ve döneme göre fazla modern bulunan gelinlik, kostüm tasarımlarının tarihsel gerçeklikten uzaklaştığı yönündeki yorumları beraberinde getirdi.

Fragmanda Catherine ve Heathcliff arasındaki ilişkinin oldukça şehvetli bir dille aktarılması da, romanın duygusal sertliğini fazla yumuşattığı gerekçesiyle tartışma yarattı. Fennell’in vizyonuyla birlikte geleneksel dönem dramı anlatılarından farklı, daha provokatif ve yoğun bir sinemasal dille buluşacak Uğultulu Tepeler için yerimizi şimdiden aldık.