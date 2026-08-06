Peki, Ülkü Hilal Çiftçi kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde oynadı? İşte genç oyuncunun hayatına ve kariyerine dair tüm merak edilenler…

Bu gönderiyi Instagram'da gör Ülkü Hilal Çiftçi (@ulkuhilalciftciofficial)'in paylaştığı bir gönderi

ÜLKÜ HİLAL ÇİFTİ KİMDİR?

Ülkü Hilal Çiftçi, küçük yaşlardan itibaren reklam, dizi ve sinema projelerinde yer alarak oyunculuk dünyasına adım atmış genç bir oyuncudur. Ekran yolculuğuna ilk olarak reklam filmleriyle ve dönemin fenomen dizileriyle başlayan Çiftçi, çocuk yetenek olarak başladığı kariyerini günümüzde iddialı projelerdeki dramatik ve güçlü rollerle sürdürmektedir.

Oyunculuk yeteneğinin yanı sıra sosyal mecradaki samimi paylaşımları ve performansıyla da geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başarmıştır.

ÜLKÜ HİLAL ÇİFTÇİ KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Doğum Tarihi: 11 Ocak 2009

Doğum Yeri / Memleketi: Zonguldak (Devrek)

Yaşı: 17 yaşında (2026 itibarıyla)

Burcu: Oğlak

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde dünyaya gelen genç oyuncu, aslen Zonguldaklıdır.

ÜLKÜ HİLAL ÇIFTÇI HANGİ DİZİLERDE VE FİLMLERDE OYNADI?

Kariyerine henüz 4-5 yaşlarındayken adım atan Ülkü Hilal Çiftçi, bugüne kadar birçok önemli yapımda rol alarak tecrübe kazandı.

Öne Çıkan Dizi ve Film Projeleri:

İnci Taneleri (Ayça)

Dönence (Gülce)

Tozkoparan İskender

Gülümse Kaderine

Adı Zehra

Kardeş Payı

O Hayat Benim

Arka Sokaklar

Karadayı

ÜLKÜ HİLAL ÇİFTÇİ'NİN BOYU VE KİLOSU KAÇ?

Fiziksel özellikleri ve duru güzelliğiyle dikkat çeken genç oyuncunun merak edilen ölçüleri şu şekildedir:

Boyu: 1.65 cm

Kilosu: 55 kg

Göz Rengi: Ela