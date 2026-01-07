Ünlü yönetmen Bela Tarr hayatını kaybetti

Macar yönetmen Bela Tarr, yaşamını yitirdi. Tarr'ın ölüm haberini Macar ulusal haber ajansı MTI duyurdu.

70 yaşında vefat eden yönetmen, 1994 yapımı 'Şeytanın Tangosu' ve 2011 yapımı 'Torino Atı' gibi filmleriyle tanınıyordu.

BELA TARR KİMDİR?

Düşünsel, karanlık ve melankolik sinemanın en önemli temsilcilerinden biri olarak kabul edilen Tarr, şiirsel ve çoğu zaman politik göndermelerle yüklü filmlerinde insanlık hâline dair karamsar bir bakış ile kapkara bir mizah anlayışını bir araya getirdi.

1955 yılında Macaristan’ın Pécs kentinde doğan Tarr, kariyerine ülkenin deneysel sinema alanındaki en önemli merkezlerinden biri olan Balázs Béla Stüdyosu’nda başladı. Family Nest, Almanac of Fall ve Damnation gibi filmlerin ardından, uluslararası alanda asıl çıkışını 1994 yılında çektiği, yedi saatlik siyah-beyaz destan Sátántangó ile yaptı. Doğu Avrupa’da komünizmin çöküşünü konu alan film, Macar yazar László Krasznahorkai’nin 1985 tarihli aynı adlı romanından uyarlanmıştı. Krasznahorkai, geçtiğimiz yıl Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanmıştı.