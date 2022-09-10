Unutulmaz filmlerde yapılan mantık hataları! 20 efsane filmden 20 unutulmaz hata!
Bu filmler döneme damgasını vurmuş efsane filmler arasında yer alıyor. Pek çok ödüle sahip olsalar da unutulmaz filmler arasında yer alsalar da hata yapmadıkları anlamına gelmez. Küçük veya büyük çekim hataları da olsa izleyenlerin dikkatinden kaçmamış olmalı...
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Ninja kamplunbağlarda yapılan bu hatayı fark ettiniz mi? Küçük bir ayrıntı olsa da fark edilince komik bir çekim hatası olduğu fark ediliyor.
Bu çekimin hatasında Ninja Kaplumbağın ağzının içinde bir kafa olduğunu daha fark edebilirsiniz.
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101 Dalmaçyalı filminde 15 yavrunun babası olan Pongo aslında kısırlaştırılmış bir köpek.
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Yıldızlara Doğru (Ad Astra) filminde Brad Pitt, babasıyla yer çekimsiz ortamda konuşuyor ancak atlanılan bir çekim hatası oluşmuş olmalı ki Brad Pitt'in gözyaşları yer çekimsiz ortama karşı koyarak gözünden süzülüyor.
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Forrest Gump filminde bu ayrıntıyı fark eden oldu mu? Forrest Gump filminde Jenny'nin bir cumartesi sabahı öldüğü söylendi ama mezar taşı 22 Mart 1982'de, Pazartesi günü öldüğünü gösteriyor.