Uraz Kaygılaroğlu, 'Organize İşler' dizisinde!
2005 ve 2019 yıllarında izleyiciyle buluşan Organize İşler filmleri, yakaladığı büyük başarının ardından dizi versiyonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, şimdiden konuşulmaya başlayan dizinin kadrosuna Uraz Kaygılaroğlu da dahil oldu.
2005 yılında yayınlanan Organize İşler filminin ardından, 2019 yılında Organize İşler: Sazan Sarmalı izleyiciyle buluşmuştu.
URAZ KAYGILAROĞLU DAHİL OLDU
Bensu Soral ve Rıza Kocaoğlu'nun kadrosunda bulunduğu ve Kıvanç Tatlıtuğ'un da konuk olacağı diziye Uraz Kaygılaroğlu da dahil oldu. Eylül ayında sete çıkacak ve 8 bölümden oluşacak dizinin kadrosunda teklif götürülen Cem Yılmaz ve Ezgi Mola yer almayacak.
Organize İşler Dizisi Oyuncu Kadrosu
Yılmaz Erdoğan
Kıvanç Tatlıtuğ
Bensu Soral
Rıza Kocaoğlu
Uraz Kaygılaroğlu