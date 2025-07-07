Uraz Kaygılaroğlu, 'Organize İşler' dizisinde!

2005 yılında yayınlanan Organize İşler filminin ardından, 2019 yılında Organize İşler: Sazan Sarmalı izleyiciyle buluşmuştu.

URAZ KAYGILAROĞLU DAHİL OLDU

Bensu Soral ve Rıza Kocaoğlu'nun kadrosunda bulunduğu ve Kıvanç Tatlıtuğ'un da konuk olacağı diziye Uraz Kaygılaroğlu da dahil oldu. Eylül ayında sete çıkacak ve 8 bölümden oluşacak dizinin kadrosunda teklif götürülen Cem Yılmaz ve Ezgi Mola yer almayacak.

Organize İşler Dizisi Oyuncu Kadrosu

Yılmaz Erdoğan

Kıvanç Tatlıtuğ

Bensu Soral

Rıza Kocaoğlu

Uraz Kaygılaroğlu