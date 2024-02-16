Urban Care'den genç dansçıların hayallerine destek

Çağdaş-Modern Dans, Bale ve Sokak Dansı kategorilerinde kariyer yapmak isteyen profesyonel ve amatör dansçılara yurt dışı eğitim fırsatı sunulacak. Program kapsamında destekten yararlanmak isteyen dansçılar, başvurularını www.urbancaretalent.com üzerinden yapacak.

Kurulduğu günden bu yana en büyük ilhamını kadınlardan ve gençlerden alan URBAN Care, sanatın, sporun, sosyal hayatın tüm renklerini içinde barındıran bir marka olarak, hedef kitlesine ilham vermek ve hayallerini gerçekleştirmelerine destek olmak amacıyla URBAN Care Young Talent Platformu’nu hayata geçirdi. Proje kapsamında, her yıl farklı sanat, spor dalları ya da benzeri alanlardaki gençlerin hayallerine destek olmak için burs imkanı sağlanacak.

Amaç, Dansta Fırsat Eşitliği

URBAN Care Young Talent Platformu, ilk yılında dansa odaklanacak ve Türkiye’de dans kültürünün yaygınlaştırılmasına katkı sunacak. Odak noktası olarak ‘dans’ın seçilmesinde, 2023 yılında hayata geçirilen ‘Bağlarımızla Güçlüyüz’ kampanyası için özel bir dans koreografisi hazırlayan Ekin Bernay ve ekibi ilham kaynağı oldu. URBAN Care Bond Plex Onarıcı Bakım serisinin etiketleri de yine URBAN Care Young Talent’in etkisiyle sanatçı Gökçe İrten’in dans eden kadın figürleriyle yenilendi.

Başvurular başladı

Toplum Gönüllüleri Vakfı iş birliğiyle, Çağdaş-Modern Dans, Bale ve Sokak Dansı olmak üzere 3 ana kategoride başvuran profesyonel ve amatör dansçılara, bu alandaki kariyerlerini inşa etmeleri için yurt dışı eğitim fırsatı sunulacak.

Sanat Yönetmeni, Koreograf, Eğitmen Beyhan Murphy’nin başkanlığını yaptığı Danışma Kurulu ve sanatçı, dans ve hareket terapisti Ekin Bernay’ın koordinatörlüğünde çalışmalar titizlikle sürerken, URBAN Care Young Talent platformuna başvurular da kabul edilmeye başlandı.

Program kapsamında destekten yararlanmak isteyen dansçılar, başvurularını www.urbancaretalent.com üzerinden yapacak. Çağdaş-modern ve sokak dansı kategorilerinde 18-28, bale kategorisinde ise 16-20 yaş arasındaki dansçılar platforma başvurabilecek. Ön elemenin ardından final değerlendirmesi fiziksel olarak gerçekleştirilecek. Fiziki elemeler sonucunda dansçılar, Avrupa’nın önde gelen okullarında 2024 yaz döneminde ulaşım, eğitim, konaklama ve sosyal hayatın da dahil olduğu bir dans eğitim hakkı kazanacak.

Selen Yorgun Tavit: “Bağlarımızı güçlendiriyoruz”

Selen Kozmetik CEO’su Selen Yorgun Tavit, “Gençler arasından potansiyel dansçıları ortaya çıkarma, onlara fırsat tanıma ve dünyaya açılma yolculuklarına eşlik etme hedefiyle yola çıkıyoruz. Gençlerin hayallerini ileri taşıma yolculuğunda, güçlü bir bağ olacağımıza inanıyoruz” dedi. Selen Yorgun Tavit, eğitim sağlanan gençlerle birlikte, Anadolu’nun farklı köşelerinde ve özellikle afet bölgesinde yer alan TOG Destek Merkezleri’nde gönüllü olarak URBAN Care Dans Atölyeleri gerçekleştirmeyi hayal ettiklerini sözlerine ekledi.

Dansın dönüştürücü etkisi büyük

Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın (TOG) Genel Müdürü Ayşe Kırımlı ise dans ve sanatın dönüştürücü etkisinin çok büyük olduğuna dikkat çekerek, “Bu etkinin başında özgüven geliyor. Bireylerin yeni bir şeyi yapabileceklerini kendilerine kanıtlamaları, hayatlarında atacakları yeni adımlarda daha cesur ve kararlı olmalarını sağlıyor. TOG olarak 22 yıldır gençlerin güçlenmesi ve gelecek hayallerine bir adım daha yaklaşmalarına destek olmak için çalışıyoruz. Şimdi URBAN Care ile başlattığımız proje ile güzel sanatların dans bölümünde okuyan gençlere hem burs desteği sağlıyoruz hem de onların yurtdışı eğitim hayallerine ortak oluyoruz ve dansta fırsat eşitliğine de katkı sağlamayı hedefliyoruz. Ayrıca dansın birleştirici ve dönüştürücü gücüyle depremden etkilenen gençleri de güçlendireceğiz. Projeden yararlanan gençler, afet bölgesindeki 5 şehirde bulunan 10 Destek Merkezimizde akranlarına bu alanda atölyeler gerçekleştirerek onların da güçlenmesine ve potansiyellerini ortaya çıkarmalarına destek olacak. Gençlerin potansiyeline inanan URBAN Care ile gerçekleştirdiğimiz bu değerli iş birliğinden dolayı mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

Murphy: “Doğru kapasitede gençler bulunursa geri dönüşü verimli olabilir” URBAN Care Young Talent Platformu Seçici Kurul Başkanı Beyhan Murphy de projeyi şu sözlerle değerlendirdi: “Özel sektörden, ilk defa dans alanına bu kadar kapsamlı ve cömert bir desteğin verildiğini görüyorum. Geleceğe yatırım yapmak ve eğitim fırsatı açısından ilk defa bu kadar sistematik bir destek platformu hayata geçiyor. O açıdan URBAN Care’i kutlamak isterim. Doğru kapasitede gençler bulunursa uzun vadede geri dönüşü çok verimli olabilir. Kaliteli bir eğitim imkanı hem sahne üstünde hem de sahne gerisinde nitelikli ve sağlıklı kadrolara ulaşmamızı sağlar. O yüzden bu projenin değeri benim için iki misli artıyor.”