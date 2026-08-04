Uygur kardeşler Şahane Pazar ile geri dönüyor! Şahane Pazar ne zaman, hangi kanalda başlayacak?

Şahane Pazar için beklenen açıklama geldi. Yıllardır izleyicilerden gelen yoğun taleplerin ardından alınan kararla efsane format yeniden hayata geçiriliyor. Ancak bu kez proje klasik televizyon programı olarak değil, sahne gösterisi konseptiyle seyirci karşısına çıkacak.

ŞAHANE PAZAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yaklaşık çeyrek asır sonra yeniden hazırlanan Şahane Pazar, nostalji ile modern sahne teknolojisini buluşturan yeni bir konseptle izleyicilerin karşısına çıkacak. Uzun yıllar boyunca ailelerin hafta sonu ekran başında buluştuğu program, bu kez tiyatro ve gösteri formatında sahnelenerek Türkiye'nin birçok şehrinde seyirciyle buluşacak.

Yapımın hazırlıkları kapsamlı bir prodüksiyonla sürdürülüyor. Organizasyonda yalnızca eski oyunların yeniden canlandırılması değil, günümüz seyircisine hitap edecek yeni içeriklerin de programa eklenmesi planlanıyor. Böylece hem nostalji yaşamak isteyen izleyicilere hem de genç kuşaklara hitap eden bir gösteri ortaya çıkarılması hedefleniyor.

UYGUR KARDEŞLERDEN YENİ PROGRAM AÇIKLAMASI

Süheyl ve Behzat Uygur, yıllardır kendilerine ulaşan "Şahane Pazar geri dönsün" taleplerinin kararlarında belirleyici olduğunu ifade etti. İkili, sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklamada izleyicilerden gelen yoğun ilgi ve sevgi dolu baskının artık karşılıksız bırakılamayacağını belirterek projenin yeniden hayata geçirildiğini duyurdu.