Uzak Şehir 38. bölüm fragmanı yayınlandı

Ecmel’in Cihan’a açtığı savaş, Albora Ailesi içinde büyük bir fırtınaya dönüştü. Alya, Cihan’ı bu yangının ortasında koruyabilmek için kendi kurallarını koydu. Cesaretiyle dikkat çeken Alya, rüzgarın yönünü değiştiren adımlar attı ve bu hamleleri Cihan’ı derinden etkiledi. Ancak bu mücadelede kimsenin kolay kolay pes etmeye niyeti yok.