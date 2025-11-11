Uzak Şehir 38. bölüm fragmanı yayınlandı
Kanal D’nin fenomen dizisi Uzak Şehir'de 37. bölümde yaşanan büyük yüzleşmelerin ardından 38. bölüm fragmanı da yayınlandı. Yeni bölümde Ecmel’in intikam planı Albora Ailesi’ni sarsarken, Cihan ve Alya arasındaki dengeler tamamen değişiyor.
Oyuncu kadrosu, hikayesi ve etkileyici atmosferiyle dikkat çeken Uzak Şehir, son bölümde duygusal anlara ve büyük çatışmalara sahne oldu.
Ecmel’in Cihan’a açtığı savaş, Albora Ailesi içinde büyük bir fırtınaya dönüştü. Alya, Cihan’ı bu yangının ortasında koruyabilmek için kendi kurallarını koydu. Cesaretiyle dikkat çeken Alya, rüzgarın yönünü değiştiren adımlar attı ve bu hamleleri Cihan’ı derinden etkiledi. Ancak bu mücadelede kimsenin kolay kolay pes etmeye niyeti yok.
Uzak Şehir 38. bölüm, 11 Kasım 2025 Pazartesi akşamı saat 20.00’de Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşacak. İşte Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı...
