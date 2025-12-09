Uzak Şehir 42. bölüm fragmanı yayınlandı

1 / 5
Kanal D ekranlarının reytinglerdeki başarısıyla adından söz ettiren dizisi Uzak Şehir, her pazartesi akşamı izleyicisini Mardin’in etkileyici ve dramatik atmosferine kilitlemeye devam ediyor.
2 / 5
Cihan ve Alya’nın birlikte vakit geçirdiği sahnelerin ardından gözler yeni bölüm fragmanına çevrildi. Uzak Şehir'in 42. bölümünden fragman yayınlandı.
3 / 5
4 / 5
UZAK ŞEHİR 41. BÖLÜM ÖZETİ
Boran’ın, Cihan ile Alya’nın aslında hiç boşanmadığını öğrenmesi tüm dengeleri altüst eder. Bu gerçeği kendi lehine çevirmeye kararlı olan Boran, Cihan üzerinde baskıyı artırdıkça kontrol edilemez bir hâle gelir.