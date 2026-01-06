Uzak Şehir 45. bölüm fragmanı yayınlandı

Zerrin ve Kaya’nın geçirdiği kaza, ikisinin de hayatında derin bir kırılmaya yol açar. Aynı acının içinde beraber savrulurlarken Kaya, yaşatılanların hesabını sormak için gözünü karartır. Bu cehennemden kurtulmak zorunda olan Demir içinse kaçış yoktur. Yaşattıklarının bedeli, onun için de ağır bir imtihana dönüşecektir.