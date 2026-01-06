Uzak Şehir 45. bölüm fragmanı yayınlandı
Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi olan Uzak Şehir, dün 44. bölümüyle ekranlara geldi. Dizide yaşanan gelişmeler sonrası bir sonraki bölüm için merak giderek artarken, Uzak Şehir 45. bölüm fragmanı da yayınlandı...
Pazartesi akşamlarına damgasını vuran dizi Uzak Şehir, dün akşam 44. bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Uzak Şehir, son bölümüyle gerilimi yeniden yükseltti.
UZAK ŞEHİR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Boran’ın içini kemiren şüpheler ve kontrol etme arzusu, onu geri dönülmez bir şekilde Alya ve Cihan’ın hayatına doğru sürükler. Duyduğu her yeni bilgi Boran’ın dengesini biraz daha sarsarken, yüzleşmek istemediği ihtimali Cihan bu kez saklamaz; gerçeği haykırarak Boran’ın yüzüne vurur.
Zerrin ve Kaya’nın geçirdiği kaza, ikisinin de hayatında derin bir kırılmaya yol açar. Aynı acının içinde beraber savrulurlarken Kaya, yaşatılanların hesabını sormak için gözünü karartır. Bu cehennemden kurtulmak zorunda olan Demir içinse kaçış yoktur. Yaşattıklarının bedeli, onun için de ağır bir imtihana dönüşecektir.
'Uzak Şehir' 45. bölüm fragmanı