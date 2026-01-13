Uzak Şehir 46. bölüm fragmanı yayınlandı

Mahkeme günü geldiğinde Boran, Alya ile evliliğini kurtarmak için son bir hamle yaptı. Hakim, Boran ile Alya’nın evliliğinin hukuken geçerli olduğuna, Cihan ile Alya’nın evliliğinin ise hükümsüzlüğüne karar verdi. Karara rağmen Alya ve Cihan duruşma salonundan el ele çıktı. Bu görüntü Boran’ın öfkesini daha da artırdı.