Uzak Şehir 46. bölüm fragmanı yayınlandı
Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir, yılbaşı arasının ardından ekranlarlara geri döndü. Dün akşam 45. bölümüyle ekranlara gelen dizinin yeni bölümünde Sadakat, Alya'ya oyun kurdu. Zerrin ise bebeğinin yaşadığını öğrendi. Peki Uzak Şehir'in 46. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Uzak Şehir 45. bölümü ile 12 Ocak Pazartesi akşamı ekranlara geldi. Peki son bölümde neler oldu? İşte detaylar...
UZAK ŞEHİR 45.BÖLÜMDE NELER OLDU?
Uzak Şehir’in 45. bölümünde olaylar, Cihan’ın tarlaya gideceğini öğrenen Deniz’in babasının peşinden gitmesiyle başladı. Deniz’in ardından Alya’nın da gelmesiyle birlikte traktörle geçen keyifli anlar dikkat çekerken, bu durumu fırsat bilen Boran çiftlik evine gitti. Alya ile Cihan’ın birlikte olduğunu öğrenen Boran, büyük bir öfkeyle konağa döndü.
Eve geldiklerinde yükselen sesler üzerine Alya ve Cihan, Boran’la yüzleşti. Boran’ın “Sen bana bunu nasıl yaparsın Alya?” sözleri tansiyonu yükseltirken, Cihan abisinin baskısına boyun eğmedi. Herkesin önünde Alya’nın artık kendi helali olduğunu söyleyen Cihan, Boran’ı gerçeklerle yüzleştirdi.
Mahkeme günü geldiğinde Boran, Alya ile evliliğini kurtarmak için son bir hamle yaptı. Hakim, Boran ile Alya’nın evliliğinin hukuken geçerli olduğuna, Cihan ile Alya’nın evliliğinin ise hükümsüzlüğüne karar verdi. Karara rağmen Alya ve Cihan duruşma salonundan el ele çıktı. Bu görüntü Boran’ın öfkesini daha da artırdı.