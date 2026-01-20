'Uzak Şehir' 47. bölüm fragmanı yayınlandı

Ancak bu karanlık ittifak, Sadakat’in dikkatinden kaçmaz. Yaşanacakların önüne geçmek isteyen Sadakat, radikal bir karar alarak Ecmel’i tamamen devre dışı bırakmayı planlar. Fakat attığı adım, hiç hesaba katmadığı gelişmeleri de beraberinde getirir ve dengeler bir kez daha altüst olur.