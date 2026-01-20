'Uzak Şehir' 47. bölüm fragmanı yayınlandı
'Uzak Şehir' son bölümde, Cihan’ın çıkışıyla Boran kontrolden çıkarken, Sadakat’in aldığı ölümcül karar ve Zerrin’in çocuğu uğruna yaptığı büyük fedakârlık Uzak Şehir’in 46. bölümünde herkesi geri dönülmez bir yolun eşiğine sürükledi. İşte Uzak Şehir 46. bölümde yaşananlar ve 47. bölüm fragmanı...
Her pazartesi Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir dizisinin bir yeni bölümü daha sona erdi.
Dizinin 47. bölüm fragmanı yayınlandı...
UZAK ŞEHİR 46. BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Cihan’ın, Alya ve Deniz’in kaçırılmasının hesabını Boran’dan sorması ve onları korumaktan asla vazgeçmeyeceğini açıkça dile getirmesi, ipleri kopma noktasına getirir. Bu çıkış karşısında kontrolünü kaybeden Boran, güç dengesinin aleyhine döndüğünü fark eder. Köşeye sıkışan Boran, çözümü Ecmel’in tehlikeli fikirlerine kulak vermekte bulur.
Ancak bu karanlık ittifak, Sadakat’in dikkatinden kaçmaz. Yaşanacakların önüne geçmek isteyen Sadakat, radikal bir karar alarak Ecmel’i tamamen devre dışı bırakmayı planlar. Fakat attığı adım, hiç hesaba katmadığı gelişmeleri de beraberinde getirir ve dengeler bir kez daha altüst olur.