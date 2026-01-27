'Uzak Şehir' 48. bölüm fragmanı yayınlandı
Kanal D’de yayınlanan Uzak Şehir, dün akşamki 47. bölümünde, Alya–Cihan–Boran üçgeninde yaşanan gelişmelerle ekranlara geldi. 'Uzak Şehir' 48. bölüm fragmanı da yayınlandı...
Uzak Şehir, dün akşam Alya–Cihan–Boran üçgeninde yaşanan gelişmelerin damga vurduğu bölümüyle izleyicileri yine ekrana kilitledi.
Cihan’a gönderdiği videonun Alya tarafından mahkemeye verilme ihtimali üzerine çılgına dönen Boran, kendini yaralayıp suçu Alya’nın üzerine attı. Boşanmamak için sınırları zorlayan Boran’ın baskısı sürerken; Sadakat, Alya’ya gitmesi için yeni bir teklif sundu.
Oğlu ve aşkı arasında bir kez daha sıkışıp kalan Alya, gördüğü kabusun da etkisiyle Sadakat’in teklifini kabul etti.
'Uzak Şehir' 48. bölüm fragmanı...