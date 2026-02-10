Uzak Şehir 50. bölüm fragmanı yayınlandı
Kanal D'de yayınlanan Uzak Şehir, son bölümde Cihan’ın uçuruma yuvarlanmasıyla izleyiciyi ekran başına kilitledi. Büyük merak uyandıran finalin ardından gözler Uzak Şehir 50. bölüm fragmanına çevrildi; peki Uzak Şehir, 50. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...
Uzak Şehir’in 9 Şubat'ta ekrana gelen 49. bölümünde mahkemeye sunmak için gösterilecek olan kritik video kaydının boşa çıkması, Cihan’ı öfkeden deliye döndürdü. Alya’nın bu hareketinin Boran’ı kendisine daha da yakınlaştırmasından korkan Cihan’ın tepkisi aralarını açar.
Alya, araçta birlikte olduğu Boran’ı artık onunla olamayacağına son kez ikna etmeye çalışsa da Boran kıskançlık krizine girerek Alya’nın sözlerini dinlemez. Öfkesine yenilen Boran, Alya’dan ne kadar nefret ettiğini dile getirirken, onu serbest bırakması hâlinde Alya’nın Cihan’a koşacağını düşünerek bu fikre de yanaşmaz. Kontrolden çıkan olaylar zincirinde araç hızla uçuruma doğru ilerlerken, son anda Cihan yolu keser. Nefes kesen final sahnesinde ise Cihan’ın uçuruma yuvarlanması izleyicileri şoke eder.
UZAK ŞEHİR CİHAN ÖLDÜ MÜ?
Uzak Şehir son bölümdeki final sahnesi yürekleri ağza getirdi. Dizi sonunda fragman yayınlandı. Fragmanda Alya'nın Cihan'ı kazalı araçtan çıkarmaya çalıştığı anlar gündem oldu.
Uzak Şehir 50. bölüm fragmanı...