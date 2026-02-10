Uzak Şehir 50. bölüm fragmanı yayınlandı

Alya, araçta birlikte olduğu Boran’ı artık onunla olamayacağına son kez ikna etmeye çalışsa da Boran kıskançlık krizine girerek Alya’nın sözlerini dinlemez. Öfkesine yenilen Boran, Alya’dan ne kadar nefret ettiğini dile getirirken, onu serbest bırakması hâlinde Alya’nın Cihan’a koşacağını düşünerek bu fikre de yanaşmaz. Kontrolden çıkan olaylar zincirinde araç hızla uçuruma doğru ilerlerken, son anda Cihan yolu keser. Nefes kesen final sahnesinde ise Cihan’ın uçuruma yuvarlanması izleyicileri şoke eder.