Uzak Şehir 51. bölüm fragmanı yayınlandı
Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Uzak Şehir, dün akşam 50. bölümüyle ekranlara geldi. Son bölümün ardından 51. bölüm de merak konusu oldu. Peki Uzak Şehir, 51. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...
Kanal D’nin Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Mehmet Polat, Yunus Eski, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer gibi önemli isimleri kadrosunda buluşturan, AyNA Yapım imzalı yeni dizisi Uzak Şehir, dün akşam 50. bölümü ile ekranlar geldi.
Dizinin yeni bölümünde neler oldu?
Zamanla yarışan Alya, Cihan'ı arabadan kurtarmayı başardı. Çok geçmeden Sadakat, Kaya ve Nare olay yerine geldi Olup biteni Alya'nın ağzından dinleyen Sadakat öfkesini Boran'dan çıkardı.
İlk müdahalesi yapılan Cihan, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Doktorlar, beynindeki anevrizmadan dolayı narkoz alması mümkün olmayan Cihan için harekete geçti.
Cihan'ın operasyonu başarılı geçti, güzel haberi ailesine Alya verdi.
Zerrin'in bebeği rahatsızlandı. Demir, durumu hemen Zerrin'e haber verdi ve ona doğum yaptığı hastaneye gelmesini söyledi.
Kızındaki değişikliklerin farkında olan Fidan, uzun uğraşların ardından gerçeği öğrendi.
Dava günü geldi çattı, Alya elindeki videoyu mahkemeye sundu. Vurgun'un da ifadesiyle desteklediği duruşmadan boşanma kararı çıktı ancak Cihan Deniz'in velayeti babaya verildi.
Hastaneden taburcu olmayı beklemeden çıkan Cihan, Kaya'dan Alya'nın boşandığını öğrenince derin bir nefes aldı ancak Deniz'in velayetinin babaya geçmiş olması bu mutluluğu gölgede bıraktı.
Boran, vakit kaybetmeden görevlilerle birlikte oğlunu almaya geldi. Deniz'i kendi elleri ile hazırlayan Alya, ona uygun bir dille babasıyla kalacağını anlattı.