Uzak Şehir 51. bölüm fragmanı yayınlandı

Dizinin yeni bölümünde neler oldu?

Zamanla yarışan Alya, Cihan'ı arabadan kurtarmayı başardı. Çok geçmeden Sadakat, Kaya ve Nare olay yerine geldi Olup biteni Alya'nın ağzından dinleyen Sadakat öfkesini Boran'dan çıkardı.

İlk müdahalesi yapılan Cihan, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Doktorlar, beynindeki anevrizmadan dolayı narkoz alması mümkün olmayan Cihan için harekete geçti.