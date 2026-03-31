Uzak Şehir 56. bölüm fragmanı yayınlandı
Pazartesi akşamlarının ilgiyle takip edilen dizisi Uzak Şehir, dün 55. bölümüyle ekranlara geldi. Peki, Uzak Şehir 56. bölüm fragmanı yayınlandı mı, 55. bölümde neler oldu? İşte detaylar...
UZAK ŞEHİR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Cihan ile Meryem’in cezaevinde karşı karşıya gelmesi, geçmişte hiç konuşulamayan bazı hikayeleri yeniden gün yüzüne çıkarır. Yılların ardından gelen bu karşılaşma, yalnızca eski anıları değil, yarım kalmış duyguların izini de beraberinde getirir. Meryem, buraya nasıl sürüklendiğini anlatırken, Cihan duydukları karşısında kendi payını sorgulamaktan kaçamaz.
Bu gelişme Cihan’ın dengesini sarsarken, Alya ile kurduğu bağın bu gölgeden etkilenmemesi için çabalar. Sadakat ise aynı çatı altında Meryem’in içinde saklı kalanları açığa çıkarmaya çalışır; geçmişin izlerini yoklamak ister.
Albora’da tüm bunlar olmaya devam ederken Boran da Alya üzerindeki baskısını giderek artırır. Onu kendi çizdiği sınırlara çekmeye çalıştıkça Alya’nın sabrı zorlanır. Kontrolünü iyiden iyiye kaybeden Boran, Alya’ya bazı gerçekleri göstermek için harekete geçerken söyledikleriyle Alya’nın kalbine şüphe düşürmeyi başarabilecek midir?