Kanal D ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Uzak Şehir, 65. bölümde yaşanan gelişmelerin ardından bir kez daha gündeme geldi.

Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın paylaştığı dizinin bölüm sonunda yaşananları, izleyicilerin gözünü yeni bölüme çevirdi.

UZAK ŞEHİR 66. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Uzak Şehir 66. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümden ilk görüntülerin yer aldığı fragman, 65. bölümde yaşananların ardından hikâyenin nasıl şekilleneceğine ilişkin önemli ipuçları verdi.

UZAK ŞEHİR 66. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla birlikte 66. bölüme ilişkin heyecan da arttı. Özellikle Alya, Cihan, Deniz ve Ecmel cephesinde yaşanacak gelişmeler dizinin yeni bölümünde belirleyici olacak.