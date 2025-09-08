Uzak Şehir başlıyor: Bomba gibi sezona hazırız
İzlenme rekorları kıran Kanal D dizisi 'Uzak Şehir', ikinci sezonuyla 15 Eylül'de ekranlara geri dönüyor. Başrol oyuncuları Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba, yeni sezon öncesi yaptıkları samimi açıklamalarla izleyiciyi şimdiden heyecanlandırmayı başardı.
Uzak Şehir yeni sezonuyla 15 Eylül Pazartesi 20.00'de Kanal D ekranlarında olacak.
Cihan karakteriyle kasıp kavuran Ozan Akbaba, yazın yoğun ama verimli geçtiğini söyleyerek, “Dinlenme fırsatı da bulduk. Şimdi bomba gibi yeni sezona hazırız” dedi. Sinem Ünsal ise ekibin yüksek enerjisine dikkat çekerek, “Finali inanılmaz heyecanlı bir yerde bıraktık ve ikinci sezonda daha güzel sürprizler var” ifadelerini kullandı.
Akbaba, ikinci sezon tüyosu vererek “İlk sezonda nelere şaşırdıysanız yine şaşıracaksınız, nelere güldüyseniz yine güleceksiniz.” Ünsal da karakterine dair duygularını paylaşarak, “Alya karakterini çok sevdim. Kendimi çok rahat hissettiğim ve çok şey öğrendiğim bir rol oldu” dedi.
Gördüğü ilgiden memnun olduğunu da belirten Akbaba, izleyicilerin yoğun ilgisinden gurur duyduğunu belirtti; "Herkes izliyor, herkesin bilgisi var. Bu beni çok mutlu etti. Halkın tepkisi çok güzel, gururluyum."