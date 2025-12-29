Uzak Şehir bu akşam var mı? Yeni bölüm ne zaman?

Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba’nın ekran uyumuyla dikkat çeken 'Uzak Şehir' 44. bölümüyle merak konusu oldu... İzleyicilerin sosyal medyada başlattığı "yeni bölüm" sorgulamaları gündemi hareketlendirdi.

29 ARALIK PAZARTESİ 'UZAK ŞEHİR' DİZİSİ YOK MU?

Kanal D’nin 29 Aralık 2025 tarihli yayın akışında Uzak Şehir dizisinin yeni bölümüne yer verilmedi.

'UZAK ŞEHİR' BUGÜN NEDEN YOK?

Uzak Şehir dizisinin bu akşam (29 Aralık) yayınlanmamasının ana nedeni yılbaşı haftası olması... Televizyon kanalları genellikle Ocak ayının ilk günlerinde dizilerin yeni bölümlerine ara vermektedir. Bu kapsamda Uzak Şehir de çekimlere kısa bir mola verdi.

Kulis bilgilerine göre dizinin 44. bölümünün yılbaşı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği ifade ediliyor. Kanalın bu hafta için özel yayın planı yaptığı, bu nedenle dizinin yeni bölümünün ekrana gelmediği belirtiliyor.

UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Sosyal medyada yer alan iddialara göre Uzak Şehir’in yeni bölümü için 12 Ocak tarihi öne çıkıyor. Ancak bu tarihe ilişkin Kanal D’den veya yapım ekibinden henüz resmi bir açıklama yapılmış değil.

Uzak Şehir 44. Bölüm 1. Tanıtım | "Alya Artık Benim Helalim!"

KANAL D YAYIN AKIŞI - 29 ARALIK 2025

07:00 - Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 - Neler Oluyor Hayatta?

11:00 - Yaprak Dökümü

14:00 - Gelinim Mutfakta

16:45 – Uzak Şehir

18:30 – Kanal D Ana Haber

20:00 – Derinlerdeki Dehşet

22:15 - Derinlerdeki Dehşet

00:30 - Titana Saldırı

02:00 - Poyraz Karayel

04:00 - Üç Kız Kardeş