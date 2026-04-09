"Uzak Şehir" dizisinin kadrosuna Mehmet Aykaç katıldı

Mardin’in atmosferinde geçen ve iki sezondur pazartesi akşamları izleyiciyle buluşan "Uzak Şehir", AyNa Yapım imzasıyla ekran yolculuğuna devam ediyor. Birsen Altuntaş’ın haberine göre, dizinin kadrosuna dahil olan Mehmet Aykaç, projede Engin karakterine hayat verecek. Bir şef olarak izleyici karşısına çıkacak olan Engin, Sinem Ünsal’ın canlandırdığı Alya karakterinin yeni komşusu olarak olay örgüsünde yerini alacak.

MEHMET AYKAÇ KİMDİR?



25 Nisan 1992 tarihinde Hatay’da dünyaya gelen Mehmet Aykaç, sanat eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Opera ve Koro Şarkıcılığı Bölümü’nde tamamladı. Müzik eğitimiyle başladığı kariyer yolculuğuna oyunculukla devam eden Aykaç, özellikle “Kırgın Çiçekler “dizisindeki Serkan karakteriyle geniş kitlelerce tanındı. Kariyeri boyunca “Bir Litre Gözyaşı”, “Bir Zamanlar Kıbrıs”, “İyilik ve Kader Bağları” gibi pek çok farklı yapımda yer alan oyuncu; Poyraz, Sinan ve Erdil gibi çeşitli karakterleri başarıyla canlandırarak filmografisini zenginleştirdi.

AyNa Yapım tarafından hayata geçirilen Uzak Şehir, güçlü oyuncu kadrosu ve Mardin’in tarihi dokusunu yansıtan sahneleriyle reyting listelerindeki yerini koruyor. Yeni oyuncuların katılımıyla derinleşen senaryo, her hafta yeni bölümleriyle Kanal D platformunda izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.