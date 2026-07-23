Uzak Şehir'de yeni sezon sürprizi! Barış Arduç mu geliyor?

Uzak Şehir, yeni sezon öncesi kulislerde konuşulan iddialarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

İddiaya göre; Alya'nın geçmişine uzanan sürpriz bir karakter yeni sezonda hikâyeye dahil olacak. Bu gizemli karakteri ise sevilen oyuncu Barış Arduç'un üstleneceği iddia ediliyor.

UZAK ŞEHİR'DE YENİ SEZON SÜRPRİZİ

Ortaya atılan iddialara göre Barış Arduç yani Enver karakteri, Alya'nın geçmişinde önemli bir yere sahip olan eski sevgilisi olarak hikâyeye dahil olacak. Yıllardır Budapeşte'de yaşayan Enver'in, burada başarılı bir restoran sahibi olduğu ve karizmatik kişiliğiyle dikkat çekeceği konuşuluyor.

Enver'in yıllar sonra yeniden ortaya çıkmasıyla birlikte Alya'nın geçmişi de gün yüzüne çıkacak. Karakterin gelişiyle birlikte Alya'nın hayatında yeni bir dönemin başlayacağı ve geçmiş ile bugün arasında önemli çatışmalar yaşanacağı iddia ediliyor.

YENİ KARAKTER DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK Mİ?

Uzak Şehir'in yeni sezonunda Enver karakterinin hikâyeye dahil olması halinde, dizideki ilişkilerin ve dengelerin önemli ölçüde değişebileceği konuşuluyor. Alya'nın geçmişinden gelen bu kişinin, mevcut karakterler arasındaki ilişkileri nasıl etkileyeceği ise şimdiden merak konusu oldu.