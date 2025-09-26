Uzak Şehir'in 31. bölümünden yeni fotoğraflar
Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, 30. bölümüyle ekrana gelmişti. Dizinin hemen bitiminde yeni bölümden ilk fragman yayınlanmıştı. Fragmana ise Boran'ın yaşaması damga vurmuştu. Merak edilen dizinin 31. bölümünden yeni fotoğraflar geldi.
Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir her hafta Pazartesi günü seyirciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor.
Dizinin 30. bölümünün hemen bitiminde yayınlanan yeni bölüm fragmanı dikkat çekmişti. Yayınlanan ilk fragmana damga vuran detay, Boran'ın hayatta olduğunun anlaşılması olmuştu.
Dizinin 31. bölümünden yeni fotoğraf geldi.
Uzak Şehir dizisinin yeni bölüm fragmanında Cihan, ''Boran yaşıyor, ben öldüm'' cümleleri yer almıştı...