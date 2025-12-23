'Uzak Şehir'in 43. bölümünde neler oldu? İşte Alya'nın yeni evi...
AyNA Yapım imzalı Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir 43. bölümü ile ekranlara geldi. Peki,'Uzak Şehir'in 43. bölümünde neler oldu, 44. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...
Uzak Şehir 43. bölümü ile ekranlardaydı. Dizinin yeni bölümünde; Alya ile Cihan, romantik bir gecenin sabahına uyanırken konakta ise Boran ve Sadakat krizi yaşanıyordu... İkilinin sabah olmasına rağmen hala eve dönmeyişi Boran için bardağı taşıran nokta oldu ve öfkesini Kaya'dan çıkarmaya çalıştı. Cihan ile Alya'ya yapılan haksızlığın farkında olan Kaya, abisinin çıkışına boyun eğmedi.
Alya'yı Boran'dan uzak tutmaya karar veren Cihan, karısını çiftlik evine yerleştirdi. Deniz'i almak için konağa giden Cihan, hem annesine hem de abisine karşı dik durdu. Cihan, Deniz'i alıp annesinin yanına götürdü.
Zerrin ile Kaya'yı birlikte gören Sadakat, bebeği de öğrendi.
Dizinin final sahnesinde; Zerrin'in sancısı tutunca panik olan Kaya hemen Alya'yı aradı. Bekleyecek vakit olmadığını söyleyen Kaya, hastaneye doğru yola çıkmıştı ki, arabalarının önü Demir tarafından kesildi. Kaya, ilk etapta Demir'den kurtulmayı başarsa da bu kaçış uzun sürmedi.
Cihan'ın aradığı Kaya, panikle abisinden yardım istedi. İkilinin konuşması silah sesinin duyulmasıyla yarım kaldı.