'Uzak Şehir'in 43. bölümünde neler oldu? İşte Alya'nın yeni evi...

Uzak Şehir 43. bölümü ile ekranlardaydı. Dizinin yeni bölümünde; Alya ile Cihan, romantik bir gecenin sabahına uyanırken konakta ise Boran ve Sadakat krizi yaşanıyordu... İkilinin sabah olmasına rağmen hala eve dönmeyişi Boran için bardağı taşıran nokta oldu ve öfkesini Kaya'dan çıkarmaya çalıştı. Cihan ile Alya'ya yapılan haksızlığın farkında olan Kaya, abisinin çıkışına boyun eğmedi.