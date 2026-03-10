Uzak Şehir'in 54. bölüm fragmanı yayınlandı

Kanal D ekranlarında fırtınalar estiren Uzak Şehir, dün 53. bölümüyle ekranlara geldi. Son bölümde öfke kontrolünü kaybeden Boran'ın öz annesi Sadakat Hanım'a silah çekmesi, Albora ailesindeki iplerin tamamen koptuğunun kanıtı oldu. İzleyiciler 54. bölümde bu krizin nasıl sonuçlanacağını merak ederken; Boran'ın Deniz'in velayeti karşılığında Alya'ya sunduğu "büyük şartın" ne olduğu şimdiden komplo teorilerini beraberinde getirdi.