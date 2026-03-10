Uzak Şehir'in 54. bölüm fragmanı yayınlandı

Her pazartesi izleyiciyi ekran başına kilitleyen Uzak Şehir, dün akşam 53. bölümüyle ekranlara geldi. Peki, Uzak Şehir'in 54. bölüm fragmanı yayınlandı mı, 53. bölümde neler oldu?

Kanal D ekranlarında fırtınalar estiren Uzak Şehir, dün 53. bölümüyle ekranlara geldi. Son bölümde öfke kontrolünü kaybeden Boran'ın öz annesi Sadakat Hanım'a silah çekmesi, Albora ailesindeki iplerin tamamen koptuğunun kanıtı oldu. İzleyiciler 54. bölümde bu krizin nasıl sonuçlanacağını merak ederken; Boran'ın Deniz'in velayeti karşılığında Alya'ya sunduğu "büyük şartın" ne olduğu şimdiden komplo teorilerini beraberinde getirdi.

Küçük Cihan'ı kurtarma operasyonu sırasında Nare'nin bir arabanın altında kalması, Albora ve Alya cephesinde derin bir yara açtı. Ameliyata alınan Nare'nin yaşam mücadelesi verip vermeyeceği veya oyuncu Dilin Döğer'in kadroya veda edip etmeyeceği, yeni bölüm fragmanında netlik kazanacak.

Cihan'ın şartlı evlilik teklifini reddeden Alya'nın mahkeme koridorlarında vereceği savaş, Demir'in kurnaz planlarıyla daha da karmaşık bir hal alacak. 

Alya, oğlunu geri almak için Sadakat Hanım'ı mahkemede itirafçı olmaya zorlarken, davanın seyri herkesi şaşırtacak bir yöne evrilebilir.