Uzak Şehir'in 54. bölümünde neler oldu? 55. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kanal D’nin sevilen dizisi Uzak Şehir, izleyiciyi her hafta heyecanlandırmaya devam ediyor. Son bölümün ardından sosyal medyada en çok aranan konu 55. bölüm fragmanı oldu. Hikayenin nereye evrileceğine dair ipucu bekleyen izleyiciler için yeni bölüme dair öne çıkan detaylar...
Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın başrolünde yer aldığı Uzak Şehir’in 23 Mart Pazartesi günü 54. Bölümü Kanal D ekranlarında yayınlandı. 55. bölümüyle izleyicilerini yine ekran başına kilitlemeye hazırlanan dizide, karakterler arasındaki dengeler tamamen değişirken özellikle Cihan ve Alya’nın mücadelesi ön plana çıkıyor.
CİHAN VE ALYA'NIN YENİ KRİZİ
Boran’ın Alya’yı kabul etmeye zorladığı anlaşmanın detayları gün yüzüne çıkınca, Cihan büyük bir öfke patlaması yaşıyor. Deniz’in geleceği üzerine başkalarının karar vermesine tahammülü olmayan Cihan, bu düzene son vermek için harekete geçiyor. Ancak Boran, Ecmel’in desteğini de arkasına alarak Cihan’a karşı açık bir cephe oluşturuyor. Bu baskı altında kalan Alya, Cihan’dan uzaklaşmak zorunda kalsa da Cihan, Alya’ya olan bağlılığından vazgeçmeyeceğini net bir şekilde dile getiriyor.
ZERRİN VE BEBEĞİ İÇİN RİSKLİ PLAN
Bebeğini Demir’den geri almak isteyen Zerrin, annesi Fidan ile birlikte oldukça riskli bir planı devreye sokuyor. Planın başarıyla ilerlediğini düşünürken işlerin seyri değişiyor ve Zerrin, hem kendini hem de bebeğini büyük bir tehlikenin ortasında buluyor. Bu süreçte Demir’in ne kadar ileri gidebileceği bir kez daha acı bir şekilde kanıtlanıyor.
BEKLENMEDİK KARŞILAŞMA
Dengeleri sarsan bir diğer gelişme ise Sadakat’in beklenmedik bir suçlama ile cezaevine girmesi oluyor. Annesini kurtarmak için zamanla yarışan Cihan, bu mücadelenin ortasında hiç beklemediği, tanıdık bir yüzle karşı karşıya geliyor. Bu karşılaşma, Cihan’ı sadece geçmişin anılarıyla değil, geleceği belirsiz yeni bir durumla da yüzleştiriyor.